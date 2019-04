eService i Bank Pocztowy zawarły umowę o współpracy



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - eService oraz Bank Pocztowy zawarły umowę o współpracy w zakresie dystrybucji terminali płatniczych oraz usług z oferty eService, podały spółki. Będzie to możliwe dzięki jednej z największych w Polsce sieci placówek obsługowych, należących do Poczty Polskiej i Banku Pocztowego.

"Dzięki współpracy pomiędzy eService a Bankiem Pocztowym zbudujemy i uruchomimy ważny kanał dystrybucji terminali oraz nowoczesnych usług płatniczych adresowanych do przedsiębiorców. W szczególności przedstawicieli sektora MŚP, działających w mniejszych miastach i miejscowościach na terenie kraju. Korzystając z doświadczenia naszego partnera oraz potencjału jego placówek ulokowanych bardzo blisko lokalnych przedsiębiorców, chcemy stworzyć im warunki do jeszcze łatwiejszego i wygodniejszego wdrożenia nowoczesnych form płatności, których oczekują ich klienci" - powiedziała prezes eService Joanna Seklecka, cytowana w komunikacie.

"Bank Pocztowy już przeszło rok temu dołączył do Programu Polska Bezgotówkowa. Dziś, podpisując umowę z eService, rozszerzamy naszą dotychczasową ofertę w zakresie terminali płatniczych. To dla nas ważne, gdyż Bank stawia na rozwój oferty dla sektora firmowego i chce w ten sposób wspierać polskich przedsiębiorców" - stwierdził p.o. prezesa Banku Pocztowego Robert Kuraszkiewicz.

Umowa eService z Bankiem Pocztowym to rozszerzenie dotychczasowej współpracy z Pocztą Polską. W jej wyniku zainteresowani przedsiębiorcy będą mogli zawrzeć umową z eService również w placówkach bankowych. Klienci chcący skorzystać z dystrybuowanych przez Bank Pocztowy bezgotówkowych usług płatniczych eService, będą mogli również skorzystać z dopłat umożliwiających bezpłatne korzystanie z terminali płatniczych w ramach programu Polska Bezgotówkowa, podsumowano.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. jest liderem na rynku akceptacji kart płatniczych oraz rozliczania transakcji elektronicznych w Polsce. Od 18 lat umożliwia dokonywanie transakcji kartowych w sklepach. Należy do EVO Payments International oraz PKO Banku Polskiego.

(ISBnews)