Selena FM miała 26,6 mln zł zysku netto, 52,3 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Selena FM odnotowała 26,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 6,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 52,3 mln zł wobec 43,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 139,69 mln zł w 2018 r. wobec 1 100,48 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż Grupy Selena wzrosła o 4,2%, grupa osiągnęła rentowność brutto sprzedaży w wysokości 29,1%. W 2018 roku grupa wygenerowała zysk operacyjny w wysokości 52,3 mln zł wobec 43,4 mln zł zysku w roku poprzednim, co stanowi poprawę o 20,4% r/r. Zmiana zysku operacyjnego jest efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży wraz z redukcją udziału kosztów sprzedaży do obrotu. Dzięki temu nastąpiła również poprawa rentowności działalności operacyjnej (EBIT), która osiągnęła 4,3%" - napisał prezes Seleny FM Krzysztof Domarecki w liście do akcjonariuszy.

Spółka zwiększyła sprzedaż na większości kluczowych rynków, m.in.: w Chinach (+27%), Hiszpanii (+20%), Ukrainie (+14%), USA (+13%), Kazachstanie (+10%) i Europie Centralnej (+6%). Jest to efekt doskonalenia metod sprzedaży, tworzenia przewag na rynkach międzynarodowych, wprowadzania innowacyjnych produktów, a także konsekwentnie rozwijanej sieci dystrybucji, podała spółka w komunikacie.

"Rok 2018 był dla Seleny czasem intensywnej pracy, której efektem są nie tylko satysfakcjonujące wyniki finansowe, ale przede wszystkim wypracowane nowe kierunki rozwoju i zmiany organizacyjne. Głównym filarem naszej działalności jest satysfakcja użytkownika naszych produktów oraz opracowanie systemowych rozwiązań w odpowiedzi na jego potrzeby. Wzmacniając prace działu R&D, w 2018 roku zakończyliśmy budowę kolejnego centrum badawczo-rozwojowego grupy - Selena Labs, które zostało otwarte w kwietniu 2019 roku. Nasz dział R&D jest również zaangażowany - jako lider konsorcjum - w projekty badawczo-rozwojowe EENSULATE i BIOMOTIVE w programie unijnym HORYZONT 2020. W 2018 roku kontynuowaliśmy również działania związane z optymalizacją kosztową produktów - niezwykle istotną w dobie wysokich cen surowców, których jedynie część zaczęła tanieć w drugiej połowie 2018 roku. Miniony rok możemy podsumować z satysfakcją - przychody o wartości ponad 1,2 mld zł i czterokrotny wzrost zysku netto do 26,7 mln zł to powód do dumy i efekt ciężkiej pracy nad rozwojem organicznym, optymalizacją kosztów i odpowiadaniem na potrzeby rynku. Te intensywne działania i wysiłek całego zespołu, za który dziękuję moim współpracownikom, stanowią fundament dla całej Grupy do budowania sukcesów w kolejnych latach" - powiedział Domarecki, cytowany komunikacie.

W nadchodzących miesiącach Grupa Selena FM spodziewa się stabilizacji - po spadku cen surowców do produkcji pian i silikonów w pierwszym półroczu oraz utrzymania się wysokiego poziomu cen asfaltów z możliwością ich dalszego wzrostu. Oczekiwana jest również kontynuacja wzrostów sprzedaży - m.in. w USA, Hiszpanii, Europie Zachodniej, Polsce, Chinach i Rosji. Z powodu wciąż trudnej sytuacji gospodarczej na rynku tureckim i brazylijskim do końca 2019 r. Grupa nie spodziewa się wzrostów sprzedaży.

"Rok 2019 również zapowiada się intensywnie. W związku z nową strategią będziemy się koncentrować na pracy nad kompleksowymi rozwiązaniami dla użytkowników. Wartością dodaną, na którą chcemy zwrócić szczególną uwagę m.in. w związku z brakiem rąk do pracy - będzie możliwość przyspieszenia prac budowlanych przy zachowaniu najwyższej jakości. Chcemy skupić się na szybkim montażu stolarki okiennej, suchej zabudowy oraz szybkim wykańczaniu łazienki. Dzięki synergii wiedzy rynkowej i znajomości potrzeb użytkownika międzynarodowych dywizji oraz know-how zespołu R&D, chcemy dostarczać na rynek produkty zmieniające proces budowania" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 30,52 mln zł wobec 25,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)