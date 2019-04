Warimpex nie wyklucza akwizycji w kolejnych miesiącach



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Po niedawnym nabyciu hotelu w Darmstadt w Niemczech, Warimpex nie wyklucza finalizacji następnej akwizycji w kolejnych miesiącach, poinformował członek zarządu Alexander Jurkowitsch.

"Pracujemy równocześnie nad kilkoma tematami, są na różnym etapie. Nie wykluczone, że będzie finalizacja w kolejnych miesiącach" - powiedział Jurkowitsch podczas konferencji prasowej.

"Celujemy w duży wzrost porftfolio przez własne projekty i akwizycje" - dodał dyrektor regionalny Christoph Salzer.

Jurkowitsch wskazał, że spółka jest "otwarta na każdą okazję" i w dalszym ciągu widzi jako swoje "core markets" m.in. Kraków, Łódź i Warszawę.

W Polsce Warimpex pracuje obecnie na dwoma projektami biurowymi w Krakowie (Mogilska 41 i Chopin Office) oraz jednym w Białymstoku, wszystkie są na etapie pozyskiwania pozwoleń na budowę.

W komunikacie poświęconym wynikom spółki za 2018 r. prezes Franz Jurkowitsch wskazał, że "istotnym celem zakładanym na bieżący rok jest szybka odbudowa zasobów nieruchomości po sprzedaży części obiektów z portfolio i umocnienie źródeł przychodów. Z jednej strony, będzie on realizowany dzięki ukończeniu bieżących projektów deweloperskich i intensyfikacji prac przy nowych projektach, a z drugiej poprzez dokupienie generujących przepływy pieniężne aktywów z potencjałem na przyszłość".

Dzięki otwarciu obiektu Ogrodowa Office w Łodzi w październiku 2018 r. oraz ukończeniu biurowca Mogilska 43 Office w Krakowie w kwietniu tego roku już w roku 2019 należy liczyć się z wyraźnym wzrostem przychodów ze sprzedaży w segmencie nieruchomości inwestycyjnych i poprawą przychodów brutto, zapowiedział także zarząd.

W roku obrotowym 2018, przychody hoteli ze sprzedaży spadły na skutek mniejszej liczby pokoi po sprzedaży części obiektów z portfolio wiosną 2017 roku, o 55% do 12,4 mln euro. Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły z kolei o 17% do 15,5 mln euro. Jest to głównie efektem ukończenia pod koniec maja 2017 roku w całości wynajętego obiektu wielofunkcyjnego Bykovskaya w Airportcity St. Petersburg i zakupu dwóch również w całości wynajętych biurowców - Mogilska 41 w Krakowie w grudniu 2017 i B52 w Budapeszcie w maju 2018. Swój udział w przychodach ze sprzedaży w IV kwartale ma także otwarty w październiku 2018 obiekt Ogrodowa Office w Łodzi. Przychody grupy ze sprzedaży spadły w sumie o 31% do kwoty 29,2 mln euro.

Na początku października 2018 Warimpex dokonał otwarcia obiektu Ogrodowa Office w Łodzi. Jest to biurowiec o łącznej powierzchni 28 tys. m2. Pod koniec roku obiekt był wynajęty w 60% - aktualnie toczą się negocjacje z zainteresowanymi najemcami dotyczące wynajmu pozostałych lokali, poinformował Jurkowitsch podczas konferencji.

Na początku listopada ub.r. Warimpex zawiesił wiechę na obiekcie Mogilska 43 Office w Krakowie. Ten biurowiec oferuje łącznie 12 tys. m2 powierzchni użytkowej na dziewięciu kondygnacjach. Również w tym przypadku 60% biur już wynajęto i w połowie kwietnia 2019 r. przekazano najemcom.

Pod koniec 2018 r. Warimpex zapewnił sobie kupno nieruchomości hotelowej w niemieckim mieście Darmstadt. Transakcja została ostatecznie zamknięta w kwietniu 2019. Spółka planuje ponowne otwarcie zamkniętego obecnie 3-gwiazdkowego hotelu konferencyjnego w III kwartale 2019 r., po dokonaniu rewitalizacji i przebudowy, tworząc obiekt pod nową marką. Działka, na której stoi hotel, posiada rezerwowy teren na dodatkowe powierzchnie biurowe i komercyjne o wysokim standardzie, przypomniał także zarząd.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.



(ISBnews)