W ciągu ostatniego kwartału pozyskało 4 mln nowych użytkowników. To znacznie powyżej prognoz analityków, którzy spodziewali się 3,3 miliona.

Wcześniej Spotify dokonało kluczowych przejęć serwisów Gimlet i Anchor specjalizujących się w produkowaniu podcastów, co dwukrotnie zwiększyło podcastowe portfolio Szwedów. Spotify liczy, że zacznie przyciągać subskrybentów niemuzycznymi treściami. Ma to związek między innymi z tym, że wytwórnie pływowe zwiększyły w ostatnim czasie cenowe oczekiwania w odniesieniu do swoich produktów.

Szwedzka firma rozwija się bardzo szybko, ale nadal traci dużo pieniędzy. Jej strata za pierwszy kwartał wyniosła 79 centów na akcję, czyli znacznie powyżej rynkowych oczekiwań (41 centów).

Spotify spodziewa się dalszego szybkiego wzrostu. Zakłada, że na koniec drugiego kwartału tego roku będzie miało 107-110 milionów użytkowników Premium, a rok zakończy z wynikiem 117-127 mln.

Akcje streamingowego giganta zyskały już w tym roku 22 proc. na wartości. Dla porównania, cały indeks S&P 500 zyskał 17 proc.

>>> Polecamy: Nadchodzi Google Stadia. To rewolucja na rynku gier streamingowych