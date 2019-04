Z danych firmy Stalexport wynika też, że w przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł od stycznia do marca roku 2019 o 2,6 proc. do 34,9 tys. pojazdów z 34 tys. rok wcześniej w tym samym okresie. Z kolei, dla samochodów ciężarowych średni dobowy ruch wzrósł do 7,1 tys. pojazdów z 6,8 tys., czyli o 3,7 proc.

Jak poinformowała spółka w komunikacie, wraz ze wzrostem ruchu urosły przychody z poboru opłat firmy obsługującej ten odcinek. W sumie sięgnęły one w pierwszym kwartale tego roku 78,3 mln zł podczas gdy rok wcześniej wyniosły 74,9 mln zł, czyli były wyższe o 4,5 proc.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski