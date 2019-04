Ukraina: MSZ żąda od Rosji, by wstrzymała wydawanie obywatelstwa dla Donbasu

Źródło: PAP

MSZ Ukrainy zażądało od Rosji, by wstrzymała przyznawanie swego obywatelstwa mieszkańcom Donbasu i zwróciło się do wspólnoty międzynarodowej, by nie uznawała rosyjskich dokumentów, okazywanych przez osoby z tego ukraińskiego regionu.