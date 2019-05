W środę w ramach obchodów rozszerzenia UE z 2004 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, z inicjatywy premiera Matusza Morawieckiego, odbędzie się szczyt Together for Europe - High Level Summit. Na spotkaniu obecni mają być przedstawiciele państw, które od 2004 roku weszły do Unii. Szczyt rozpocznie się po godz. 10 od powitania premierów i przedstawicieli państw przez szefa polskiego rządu.

Dworczyk był pytany w radiowej "Jedynce", jaki jest cel tego szczytu. Szef KPRM podkreślił, że w spotkaniu udział weźmie dziewięciu premierów, wicepremierzy i przedstawiciele resortów spraw zagranicznych. Jak mówił, celem tego spotkania jest m.in. podsumowanie obecności w UE, podsumowanie działań na rzecz "scalenia" Europy - starej i nowej Unii, a także przygotowanie do szczytu w Rumunii, który odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Szef KPRM zaznaczył, że spotkania takie jak to w Warszawie "na pewno są asumptem do tego, żeby dyskutować, jak przyszła UE ma wyglądać, po to, żeby była sprawna, spójna, silna, po to, żeby liczyła się na arenie międzynarodowej".

Dworczyk zwrócił uwagę, że kraje Europy Środkowowschodniej, które zostały dotknięte przez kilkadziesiąt lat komunizmu, mają nieco inną perspektywę niż kraje Europy Zachodniej.

"Mamy podobne spojrzenie na problemy, zagrożenia, na bezpieczeństwo energetyczne, mamy podobne spojrzenie na wspólny rynek. Nie wszystkie kraje Europy Zachodniej mają podobną wrażliwości i warto w ramach tej silnej UE budować regionalne sojusze. Polska jako największy kraj spośród tych (krajów) Europy Środkowowschodniej w sposób naturalny buduje pewną płaszczyznę, pewne forum spotkania i dyskusji" - powiedział Dworczyk.

Przekazał, że zostanie wypracowana deklaracja podsumowująca środowe spotkanie w Warszawie, która zaprezentuje punkt widzenia na sprawy europejskie, na przyszłość UE.

Dworczyk zaznaczył, że nikt, "kto uczciwie analizuje sytuację w UE nie postawi tezy, że Polska nie angażuje się i nie ma wpływu na to, w jakim kierunku UE się rozwija". W tym kontekście wymienił wpływ Polski na stanowisko wspólnoty ws. nielegalnej migracji.

1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej dołączyło dziesięć państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. W roku 2007 roku do wspólnoty dołączyły Rumunia i Bułgaria, a w 2013 roku - Chorwacja. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa