"Od 1 maja 2019 r. LOT oferuje na trasie między Wilnem i Londynem City 12 rejsów w tygodniu" - czytamy w środowym komunikacie spółki.

Rejsy będą wykonywane codziennie oprócz niedziel. Samoloty wystartują do London City o godz. 6.30 i wylądują o 7.30 czasu lokalnego. Popołudniowe loty z Wilna zaplanowano na godz. 16.55 z przylotem o 17.55 (poza sobotami). Rejsy z LCY zaplanowane są na 9.35 czasu lokalnego z lądowaniem w Wilnie o 14.35 oraz o 18.40 z lądowaniem o 23.40.

Ze względu na krótki pas startowy i stromy kąt podejścia do lądowania na lotnisku Londyn City, tylko kilka rodzajów samolotów – w tym Embraer 190 - posiada odpowiednie certyfikaty i może wykonywać loty z tego portu. Dlatego też polski przewoźnik zdecydował się na leasing od firmy NAC czterech nowych Embraerów 190. Samoloty zostały dostarczone w drugiej połowie grudnia ub.r. bezpośrednio z fabryki producenta w Brazylii.

Minister transportu Litwy Rokas Masiulis podczas wtorkowej konferencji prasowej w Wilnie mówił, że nowy kierunek jest bardzo ważny dla dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Zdaniem ministra gospodarki Litwy Virginijusa Sinkevicziusa połączenie to jest bardzo ważne również w kontekście brexitu.

Wilno jest trzecim europejskim miastem, które LOT w tym roku połączył z lotniskiem London City - wskazał rzecznik prasowy LOT Adrian Kubicki. Na początku stycznia LOT zainaugurował rejsy z Warszawy do London City, a w lutym - z Budapesztu.

"Jesteśmy pewni, że tak jak w przypadku Warszawy i Budapesztu, pasażerowie z Litwy docenią naszą ofertę ze względu na bliską odległość tego portu od centrum biznesowego stolicy Wielkie Brytanii. Obserwujemy bardzo duży potencjał rejsów do Londynu z regionu – rocznie między Litwą a stolicą Wielkiej Brytanii podróżuje prawie milion pasażerów" - powiedział cytowany w komunikacie Kubicki.

Lotnisko London City (LCY) znajduje się w dzielnicy Royal Docks, najbliżej biznesowego centrum Londynu: niespełna 10 km od City i Canary Wharf.

Spółka w komunikacie przekazała, że oprócz rejsów ze stolicy Litwy do London City, przewoźnik oferuje pięć razy dziennie połączenia między Wilnem i Warszawą. Ponadto, sześć razy w tygodniu realizuje rejsy z Warszawy do Kowna i do Połągi (w sezonie letnim).

Do końca tego roku do floty przewoźnika dołączą cztery kolejne samoloty Boeing B787 Dreamliner; ich liczba we flocie LOT-u zwiększy się do 15.

W ub.r. przewoźnik przewiózł ponad 8,9 mln pasażerów, czyli o 2 mln więcej niż rok wcześniej. W tym roku planuje przekroczyć 10 mln przewiezionych osób. LOT oferuje ponad 100 rozkładowych połączeń na trzech kontynentach. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta