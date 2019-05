LPP ma umowę na wynajem magazynu pod e-commerce na Słowacji



Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - LPP wynajęło 25 400 m2 powierzchni od PNK Group na terenie PNK Park SEREĎ na Słowacji, poinformowała spółka. W ciągu 3 lat powierzchnia wynajmowana może zostać zwiększona do 32 700 m2.

"Umowa przewiduje możliwość najmu kolejnych 7 300 m2 w tym samym budynku w ciągu trzech lat. Dzięki temu spółka mogłaby zająć cały drugi budynek PNK Park SEREĎ o powierzchni 32 700 m2. Firma JLL działała w charakterze konsultanta przy przygotowaniu i realizacji umowy najmu, która dotyczy jednej z największych transakcji odnotowanych ostatnio na rynku słowackim" - czytamy w komunikacie.

LPP wykorzysta ten budynek jako "Fulfillment Center" dla kanału e-commerce, który oprócz Słowacji będzie obsługiwać cały region Europy Środkowej. Spółka skupi się na automatyzacji procesów magazynowych w celu zapewnienia wysokiej wydajności i skrócenia czasu realizacji zamówień.

"Decyzja w sprawie najmu nowego magazynu na Słowacji, który będzie pełnił funkcję Fulfillment Center dla kanału e-commerce, wpisuje się w naszą strategię rozwoju międzynarodowej sieci dystrybucji. Lokalizacja i sam obiekt zostały starannie wybrane, w ścisłej współpracy z JLL Slovakia. Spełniają one szereg kryteriów, takich jak: bliskość kluczowych dla LPP rynków, dostępność siły roboczej i specyfikacja techniczna budynku pozwalająca na wdrożenie najnowocześniejszych technologii intralogistycznych oraz automatyzację procesu realizacji zamówień w najbliższej przyszłości" - powiedział dyrektor ds. logistyki w LPP Piotr Dopierała, cytowany w komunikacie.

Obecnie obsługa sprzedaży internetowej LPP odbywa się poprzez Fulfillment Centers w Gdańsku, Strykowie i Moskwie, których łączna powierzchnia przemysłowa wynosi ponad 70 000 m2. Już niebawem sieć powiększy się o magazyn w Rumunii (22.000 m2), znajdujący się aktualnie w fazie budowy.

"Nowy Fulfillment Center na Słowacji odegra kluczową rolę w sieci dystrybucyjnej LPP, zapewniając najwyższy standard obsługi klientów naszych sklepów internetowych nie tylko na Słowacji, ale także w Czechach, na Węgrzech, w Słowenii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie. Inwestycja da nam wkrótce możliwość zaoferowania wszystkim klientom naszych pięciu marek dostawy następnego dnia roboczego na tych rynkach, a nawet dostawy tego samego dnia w niektórych lokalizacjach. Pozwoli to znacząco zwiększyć konkurencyjność spółki" - dodał Dopierała.

W nowym magazynie znajdzie pracę kilkaset osób. Polski producent odzieży tworzy obecnie miejsca pracy dla ponad 25 tysięcy osób na trzech kontynentach.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)