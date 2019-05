Akcjonariusze PKO BP zdecydowali o wypłacie 1,33 zł dywidendy na akcję za 2018r.



Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali o przeznaczeniu 1,66 mld zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1,33 zł na akcję, podał bank.

"ZWZ ustaliło:

1) dzień dywidendy tj. dzień nabycia prawa do dywidendy - na 31 lipca 2019 r.,

2) termin wypłaty dywidendy - na 14 sierpnia 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich 1 250 000 000 akcji banku.

Walne zdecydowało, by nie dokonywać podziału pozostałej części zysku za 2018 r. w kwocie 1 667 651 024 zł, podano także.

W czerwcu 2018 r. akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali o przeznaczeniu 678,5 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)