Bank Handlowy spodziewa się wzrostu marży odsetkowej



Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Bank Handlowy spodziewa się wzrostu marży odsetkowej w kolejnych okresach, względem 2,43% w I kw. 2019 r., poinformował prezes Sławomir Sikora.

"Ja się spodziewam, że na działalności klientowskiej, patrząc do przodu, to te marże raczej będą wzrastały" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej.

W prezentacji spółka podała, że marża odsetkowa wyniosła 2,43% w I kw. 2019 r. wobec 2,55% kwartał wcześniej i 2,76% rok wcześniej, przy czym marża skorygowana o koszty finansowania na rynku międzybankowym wyniosła w ostatnim kwartale 2,56%.

Prezes wyjaśnił, że wzrost kosztów finansowania na rynku międzybankowym, o ok. 100% r/r w I kw. 2019 r., związany był z działalnością tradingową banku.

"To jest relatywnie duże finansowanie, wynikające z działalności w tradingu, który dostrzegł możliwość wykorzystania szans jeżeli chodzi o krzywe dochodowości w Polsce i za granicą i pożyczył na rynku międzybankowym pieniądze w celu inwestowania w obligacje polskiego rządu" - powiedział Sikora.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)