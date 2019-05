B. Handlowy oczekuje poprawy dynamiki wolumenu kredytów detalicznych od III kw.



Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Bank Handlowy spodziewa się poprawy dynamiki wolumenu kredytów w bankowości detalicznej od III kw. br., kiedy to dzięki wdrożeniu w pełni automatycznego systemu udzielania kredytów powinien nastąpić "przełom" w obszarze kredytów niezabezpieczonych, wynika z wypowiedzi prezesa Sławomira Sikory. W I kw. 2019 r. wolumen kredytów niezabezpieczonych wzrósł w banku o 2% r/r do 5 330 mln zł.

"W bankowości instytucjonalnej mamy wzrosty zarówno kredytów, jak i depozytów istotnie powyżej sektora. To co warto podkreślić, wzrosty są we wszystkich segmentach - czyli małe i średnie [firmy] rosnące 6% r/r, klienci korporacyjni rosnący 9% i klienci globalni 27%. Cieszy też wzrost depozytów r/r" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej.

W prezentacji bank podał, że wolumeny kredytowe w bankowości instytucjonalnej wzrosły łącznie o 14% r/r (wobec 8% wzrostu w sektorze) do 15 249 mln zł w I kw., a depozyty o 13% r/r (sektor: +3%) do 23 122 mln zł.

"Jeśli chodzi o bankowość detaliczną rośniemy, ale [w kredytach] wolniej niż rynek. Natomiast cieszy, że w pożyczkach niezabezpieczonych, które czasami wykazywały dynamikę ujemną, w I kw. widać wyraźnie, że mamy pozytywny wpływ. To jeszcze nie przełom, myślę, że przełomu spodziewamy się wraz ze wdrożeniem w pełni automatycznego systemu udzielania kredytów, co - mam nadzieję - nastąpi na początku III kw. tego roku" - kontynuował Sikora.

W bankowości detalicznej Bank Handlowy miał 5% wzrostu wolumenowo w kredytach (wobec 7% wzrostu w sektorze) do 7 068 mln zł w I kw. 2019 r. W tym czasie kredyty hipoteczne odnotowały 13% wzrostu r/r, a kredyty niezabezpieczone 2% wzrostu r/r. W depozytach bank odnotował 15-proc. wzrost (sektor: 11-proc.) do 12 244 mln zł w I kw.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)