GWI z grupy Erbud wybuduje wieżowiec w Düsseldorfie za 23,98 mln euro



Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - GWI, spółka zależna od Erbudu, podpisała umowę na realizację wielofunkcyjnego budynku UNT UpperNord Tower w Düsseldorfie, wraz z hotelem, częścią mieszkaniową, częścią biurową, częścią dla usług gastronomicznych i garażem podziemnym, podała spółka. Wartość umowy to 23,98 mln euro netto (102,8 mln zł).

"Wieżowiec liczący 120 metrów wysokości będzie najwyższym budynkiem hotelowo-mieszkaniowym w stolicy Nadrenii Północnej-Westfalii.

Inwestorem jest spółka zależna od CG Gruppe AG z siedzibą w Berlinie. W ramach projektu UpperNord Tower spółka GWI będzie realizowała wyłącznie stan surowy budynku, w czym specjalizuje się od początku swojego istnienia i co stanowi podstawę jej działalności na niemieckim rynku budowlanym" - czytamy w komunikacie.

UpperNord Tower będzie miał 36 pięter, oraz 3 piętra podziemne. Znajdą się w nim 423 mieszkania, 275 miejsc parkingowych, a także część biurowa. Niższe piętra zajmie hotel ze 128 pokojami, własną restauracją oraz centrum fitness i spa. Największą atrakcją wieżowca będzie zlokalizowany na 35. piętrze sky-bar z panoramą miasta. Łączna kubatura budynku wyniesie prawie 126 tys. m3, podano także.

Prace budowlane rozpoczną się 1 lipca 2019 r. Termin realizacji stanu surowego, za który odpowiadać będzie GWI, wyznaczono na 20 września 2021 r.

GWI z siedzibą w Düsseldorfie jest spółką w 97,86% zależną od firmy Erbud, realizującą projekty z zakresu budownictwa kubaturowego na terenie Niemiec.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)