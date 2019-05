Do tej pory program realizowany był tylko z uczniami, ale od roku "Zwolnieni z teorii" współpracują też z nauczycielami, by spojrzeć na temat z ich perspektywy.

- Nauczyciele wiedzą, że szkoła jest przeładowana teorią, ale nie mają obecnie narzędzi, by temu przeciwdziałać. Podstawa programowa jest przeładowana, nauczyciele czują, że nie ma w niej czasu na uczenie kluczowych kompetencji, choć chcą to robić, bo mają świadomość jak ważne jest to dla uczniów - mówi Paula Bruszewska.

Bruszewska podkreśla, że strajk nauczycieli pokazał, iż pedagodzy oczekują nie tylko pieniędzy, ale też szacunku i zrozumienia jak ważna jest rola wspierającego tutora, mentora.