Dom Development spodziewa się w br. wyniku co najmniej tak dobrego jak w 2018 r.



Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Dom Development spodziewa się, że wypracuje w tym roku wynik finansowy nie niższy względem 2018 r., poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski. Z cyklu budowy mieszkań wynika, że największy udział w wyniku będą miały przekazania mieszkań w IV kw., dalej w III kw., a najsłabszy będzie II kw.

"Wydaje się, że można powiedzieć, że wynik powinien być nie niższy od wyniku w roku 2018. Najsłabszy będzie II kwartał, III lepszy, a najmocniejszy IV - zbliżony do I kwartału. To wynika z cyklu produkcyjnego" - powiedział Zalewski podczas konferencji prasowej.

Jednocześnie wskazał, że po przekazaniu 1 215 lokali w I kw. 2019 r. spółka podtrzymuje plan przekazań rocznych na poziomie 3,5 tys. mieszkań wobec 3 632 w roku ubiegłym.

"Marża brutto na przekazywanych w I kw. lokalach wyniosła średnio 27,4%, a było to w otoczeniu wysokich kosztów budowy. To potwierdza, że dobrze sobie dajemy radę z bilansowaniem wysokich kosztów i cen. Było to także przy dużym udziale segmentu popularnego w przekazaniach" - powiedział także Zalewski.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2018 r. sprzedał 3,6 tys. mieszkań.

(ISBnews)