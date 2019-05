Dom Development chce zwiększyć ofertę do ok.3 tys. lokali w kolejnych kwartałach



Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Dom Development chce zwiększyć ofertę do poziomu ok. 3 tys. mieszkań w kolejnych kwartałach wobec ponad 2,6 tys. na koniec marca, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy oferty w Trójmieście, poinformował prezes Jarosław Szanajca.

"W następnych kwartałach oferta będzie się kształtowała na poziomie ok. 3 tys. mieszkań" - powiedział Szanajca podczas konferencji prasowej.

Oferta dewelopera na koniec marca obejmowała 2 644 lokale wobec 2 896 kwartał wcześniej i 2 739 rok wcześniej. W podziale na rynki, 1 929 mieszkań było w Warszawie (-9% r/r), 357 w Trójmieście (-22% r/r) i 358 we Wrocławiu (+125% r/r), podała spółka w prezentacji.

"Niska oferta zwłaszcza w Trójmieście to sytuacja wysoce przejściowa. Nie pokazuje skali, w jakiej grupa buduje i niedługo otworzy nowe projekty" - podkreślił prezes.

"Grupa Dom Developemt bardzo istotnie przeważa się w stronę Trójmiasta" - dodał.

Na dowód zaprezentował dane o banku ziemi grupy, który obejmował na koniec marca br. 12 576 potencjalnych lokali na działkach kupionych i kontrolowanych (zabezpieczonych umowami przedwstępnymi). Wśród nich 6 065 było w Warszawie (-18% r/r), 5 246 w Trójmieście (+172% r/r) i 1 265 we Wrocławiu (-10% r/r).

"Można powiedzieć, że mamy 4-letni bank ziemi" - podsumował Szanajca.

Wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski podtrzymał założenia co do wprowadzania nowych inwestycji do oferty, zaprezentowane na początku marca.

"Zamierzeniem było 3,9 tys. wprowadzeń w 2019 r., z tego już mamy ok. 1 tys., spodziewamy się ok. 1,3 tys. w II kw., co by oznaczało 2,3 tys. w I połowie roku. Większość będzie się kończyć w roku kolejnym i wpłynie na wyniki kolejnego roku" - powiedział.

Zarząd poinformował także, że już ok. 50% lokali w budowie jest realizowane w ramach własnego generalnego wykonawstwa.

"To odpowiada naszej strategii budowy silnego własnego generalnego wykonawstwa i zwiększania jego udziału. To postępuje w tempie i skali przez nas pożądanej" - powiedział prezes Szanajca.

Zalewski dodał, że marże na inwestycjach realizowanych przez własną spółkę Dom Construction "powinny być wyższe, niż gdybyśmy je przekazali zewnętrznym generalnym wykonawcom".

Na koniec marca deweloper budował 5 074 mieszkania wobec 4 413 kwartał wcześniej i 5 447 rok wcześniej.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2018 r. sprzedał 3,6 tys. mieszkań.

