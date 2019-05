Podczas debaty "Zwrotnice modernizacji" szef rządu mówił, że "wielkim kosztem III RP", była niezdolność kolejnych rządów do "zarządzania podatkami tak, jak robią to dojrzałe państwa".

Stwierdził, że w ostatnich latach znacznie wzrosły wpływy z VAT. "W ciągu trzech, czterech lat wzrost dochodów podatkowych nastąpił o 100 mld złotych. To jest ten +święty Graal+ który, częściowo odnaleziony, służy dzisiaj nam do rozwoju gospodarczego, a także do zrekompensowania gigantycznych deficytów społecznych, które na początku i w trakcie trwania transformacji były traktowane po macoszemu" - powiedział premier.

"Przechodzimy z państwa peryferyjnego w kierunku państwa podmiotowego" - dodał Morawiecki.

