Polenergia przedłużyła umowy z Siemens Gamesa na serwis farm wiatrowych



Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Polenergia Farma Wiatrowa 1, Polenergia Farma Wiatrowa 4 i Polenergia Farma Wiatrowa 6 - spółki zależne Polenergii - zawarły z Siemens Gamesa Renewable Energy aneksy do umów serwisowych, podała spółka.

"Umowy dotyczą usług serwisowych - serwisu planowego, prewencyjnego oraz korekcyjnego farm wiatrowych z Grupy Polenergia - projektów Gawłowice, Rajgród i Skurpie. Umowy obejmują serwis turbin Siemens o mocy 2,3 MW każda, odpowiednio FW 1 - 21 turbin, FW 4 - 19 turbin, a FW 6 - 11 turbin" - czytamy w komunikacie.



Aneksy przedłużają okres obowiązywania umów do 31 stycznia 2045 roku. Szacowana wartość umów (z przewidzianą indeksacją) dla FW 1 to ok. 124,5 mln zł, dla FW 4 - ok. 112,6 mln zł, a FW 6 - ok. 65,2 mln zł podano również.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

