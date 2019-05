Talanx podtrzymuje prognozę ok. 900 mln euro zysku netto w 2019 r.



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Talanx podtrzymuje prognozy na 2019 r., zakładające osiągnięcie ok. 900 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. przy wzroście składki przypisanej brutto (przy stałym kursie walutowym) w wysokości ok. 4%, podał ubezpieczyciel.

"Talanx w pełni potwierdza prognozy na rok 2019 i kolejne lata, opublikowane jesienią ubiegłego roku. Wzrost składki przypisanej brutto ma wynieść około 4% przy stałym kursie wymiany walut. Zwrot netto z inwestycji zgodnie z MSSF powinien wynieść około 2,7%, co jest ambitne, biorąc pod uwagę coraz bardziej intensywne otoczenie o niskich stopach procentowych" - czytamy w komunikacie.

Oczekiwany zysk netto wynosi około 900 mln euro w 2019 r., a wskaźnik ROE ok. 9,5%, podano także.

Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC. Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa. Jest notowany na GPW od kwietnia 2014 r.

(ISBnews)