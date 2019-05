Inpro wprowadziło do sprzedaży 4 domy w ramach os. Wróbla Staw Domy w Gdańsku



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Inpro wprowadziło do sprzedaży cztery domy szeregowe w ramach ostatniego etapu osiedla Wróbla Staw Domy w Gdańsku Jasieniu, podała spółka. Etap E osiedla Wróbla Staw Domy jest kontynuacją projektu, w ramach którego wybudowano 84 domy.

"Osiedle Wróbla Staw Domy powstaje w Gdańsku Jasieniu, zaledwie 6 km od centrum miasta. W ramach ostatniego etapu inwestycji zostaną wybudowane cztery domy szeregowe o powierzchni od 321 m2 do 362 m2 na działkach o wielkości od 452 m2 do 924 m2" - czytamy w komunikacie.

Planowany termin zakończenia budowy to koniec października 2019 roku. Ceny domów z działką zaczynają się od 2,16 mln zł.

Firma Inpro działa na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2018 r. Inpro sprzedało 801 lokali.

(ISBnews)