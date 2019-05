PKN Orlen liczy, że ropa popłynie rurociągiem Przyjaźń jeszcze w maju



Otwock, 09.05.2019 (ISBnews) - PKN Orlen ma nadzieję, że przesył ropy rurociągiem Przyjaźń niebawem zostanie wznowiony, poinformował prezes spółki Daniel Obajtek.

"Wspólnie z partnerami pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu. Są wypracowane rozwiązania, które realizujemy. Nie ma żadnego zagrożenia dla pracy rafinerii, wykorzystujemy rezerwy operacyjne i strategiczne, co zabezpiecza nas na dłuższy okres" - powiedział Obajtek w trakcie uroczystości przekazania Krajowej Administracji Skarbowej 15 samochodów.

Jak przyznał, jednym z problemów jest, co zrobić z zanieczyszczoną ropą, która znajduje się w polskim odcinku rurociągu.

"Liczymy na to, że niebawem ten problem zostanie rozwiązany i ropa popłynie rurociągiem" - podkreślił.

"Mamy nadzieję, że nastąpi to znacznie szybciej niż do końca obecnego miesiąca" - dodał.

24 kwietnia br. PERN wstrzymał dostawy rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń, ze względu na jej zanieczyszczenie chlorkami organicznymi, które może spowodować fizyczne uszkodzenia instalacji rafineryjnych. Do tej pory praca rurociągu nie została wznowiona.

