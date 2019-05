Feerum spodziewa się poprawy r: r marży na wszystkich poziomach w 2019 r.



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Feerum spodziewa się poprawy r/r marży na wszystkich poziomach w 2019 r., poinformował członek zarządu Piotr Wielesik.

"W 2019 r. spodziewamy się poprawy marży, wynikającej ze skali działalności i korzystniejszego miksu produktowego" - powiedział Wielesik podczas konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że chodzi tu o większy udział sprzedaży produktów i urządzeń spółki w stosunku do prostych prac, np. fundamentowych.

"Obroty tego roku będą przekraczać znacząco obroty poprzednich lat. Konsumujemy w nim wszystkie dokonane inwestycje w rozwój i organizację wewnętrzną" - dodał.

"W roku 2019 w sprzedaży będzie dominowała Ukraina i Tanzania, Polska będzie małym uzupełnieniem portfela" - wskazał prezes Daniel Janusz.

Poinformował także, że prace na kontraktach w Tanzanii i Ukrainie przebiegają zgodnie z planem i nie są zagrożone w żadnym stopniu.

W Tanzanii produkcja maszyn i urządzeń została już zakończona, kompletowane są ostatnie dostawy do Afryki. Prace fundamentowe są mocno zaawansowane i rozpoczęty został montaż konstrukcji stalowych. Zgodnie z pierwotnym założeniem prace prowadzone są równocześnie w każdej z pięciu lokalizacji. Przychody z tego kontraktu będą częścią składową wyników w 2019 r.

Jak podkreślił Janusz, podpisanie z końcem 2018 r. kontraktów z ukraińską firmą Epicentr K LLC na łączną kwotę 50 mln euro zapoczątkowało kolejne istotne wydarzenia w spółce Feerum. Po uzyskaniu w grudniu 2018 ostatecznej i wiążącej decyzji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) o ubezpieczeniu należności z tytułu kontraktów, spółka od początku 2019 roku przystąpiła do realizacji zamówienia.

W ub. roku Feerum zwiększyło przychody o blisko 34% do rekordowych w historii spółki 128 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 7,5 mln zł, czyli wzrósł o blisko 68%. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 6,4 mln zł.

Aktualny portfel zamówień wynosi około 292,5 mln zł i obejmuje 20 umów. Z kolei potencjalny portfel klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie ok. 34,2 mln zł. Portfel z terminem realizacji w latach 2020-2021 obejmuje projekty o łącznej wartości ponad 110 mln zł.

W 2018 roku eksport odpowiadał za 70,4% przychodów spółki. Wartość sprzedaży zagranicznej w tym okresie wyniosła 90,7 mln zł. Głównym rynkiem eksportowym była Tanzania (63,3 mln zł). Na kolejnym miejscu uplasowała się Litwa (prawie 14 mln zł), a trzecim partnerem handlowym firmy była Ukraina (11,6 mln zł).

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Feerum sięgnęły 128,71 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)