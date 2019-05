Tauron: Zaawansowanie budowy poziomu 800 m w ZG Janina przekroczyło 67%



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Zaawansowanie budowy poziomu 800 metrów w Zakładzie Górniczym Janina należącym do Taurona Polskiej Energii przekroczyło 67%, podała spółka. Dzięki inwestycji udostępnione zostaną nowe zasoby wysokiej jakości węgla.

"Zakończenie budowy poziomu 800 metrów w ZG Janina przewidziane jest na trzeci kwartał 2021 roku, natomiast już w grudniu tego roku planujemy uruchomienie pierwszej ściany z wykorzystaniem części infrastruktury poziomu 800 metrów" – powiedział prezes Taurona Wydobycie Zdzisław Filip, cytowany w komunikacie.

W najbliższych tygodniach kontynuowane będą prace związane z zasilaniem obiektów inwestycji w energię elektryczną, uruchomieniem węzłów technologicznych w kompleksie przeróbczym, a także budową basztowej wieży szybowej oraz budynków i infrastruktury nadszybia szybu "Janina VI".

Inwestycja zakłada też modernizację Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. Działania w tym zakresie obejmują modernizacje ciągów technologicznych urobku i produktów wzbogacania, infrastruktury kolejowej oraz załadunku i sprzedaży produktów handlowych.

"Realizacja inwestycji pozwoli m.in. na zwiększenie koncentracji wydobycia, prowadzenie eksploatacji w korzystniejszych warunkach górniczo-geologicznych, a także częściową eliminację prowadzenia eksploatacji poniżej poziomu udostępnienia, przez co zwiększy się poziom bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Korzyścią dla pracowników będzie poprawa warunków mikroklimatycznych na stanowiskach pracy oraz znaczne skrócenie czasu dotarcia do nich" - czytamy dalej.

Z kolei uruchomienie górniczego wyciągu szybowego szybu "Janina VI" w połowie 2020 roku umożliwi opuszczanie na dół elementów wielkogabarytowych, co znacznie przyspieszy prowadzone prace transportowe oraz zwiększy ich bezpieczeństwo. Dzięki inwestycji skrócone zostaną drogi dla transportów i dojścia pracowników do przodków, przez co uzyska się wydłużenie efektywnego czasu pracy załogi w rejonach robót górniczych.

ZG Janina posiada na swoim obszarze złoża węgla energetycznego szacowane na 2,1 mld ton.

"We wszystkich zakładach górniczych Tauron Wydobycie trwa obecnie program inwestycyjny prowadzący do sukcesywnej poprawy ich efektywności i wydajności. Nasze działania ukierunkowane są na rozwój zakładów oraz zabezpieczenie węgla dla Grupy Tauron na najbliższe kilkadziesiąt lat" - dodał prezes.

Łączna wartość strategicznego programu inwestycyjnego Tauron Wydobycie na lata 2016-2020 wynosi 1,3 mld zł.

W ramach realizowanego programu inwestycyjnego w Zakładzie Górniczym Sobieski budowany jest również Szyb Grzegorz oraz realizowany projekt wzbogacania trójproduktowego. Natomiast w Zakładzie Górniczym Brzeszcze prowadzony jest program inwestycyjny ukierunkowany na kompleksowe unowocześnienie kopalni oraz zapewnienie stabilnej działalności produkcyjnej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)