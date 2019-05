X-Trade miało 0,76 mln zł zysku netto, 0,21 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - X-Trade Brokers Dom Maklerski odnotował 0,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 59,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W I kwartale 2019 r. XTB wypracowało 0,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 4 mln zł zysku kwartał wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 40,9 mln zł (IV kw. 2018: 42,8 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 41,1 mln zł (IV kw. 2018: 40,9 mln zł). W okresie grupa pozyskała rekordową liczbę nowych klientów, tj. 6 843 co oznacza wzrost o 19,2% k/k. Sytuacja na rynkach finansowych i towarowych stwarzała ograniczone możliwości do zarobku dla klientów XTB. Przełożyło się to na zrealizowane przez nich wolumeny obrotów oraz na poziom przychodów grupy" - czytamy w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 0,21 mln zł wobec 72,69 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 40,89 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 113,74 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2019 r. przychody spadły o 4,4% kw/kw, tj. 1,9 mln zł z 42,8 mln zł na 40,9 mln zł. Istotnymi czynnikami determinującymi poziom przychodów w okresie były:

- wprowadzona w sierpniu ur. interwencja produktowa Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) określająca dla klienta detalicznego maksymalny dozwolony poziom dźwigni finansowej oraz

- niski poziom zmienności na rynkach finansowych i towarowych rozumiany jako występowanie wyraźnych i długich trendów rynkowych na poszczególnych typach aktywów.

W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyrażony liczbą zawartych transakcji w lotach wyniósł 394,4 tys. lotów (IV kw. 2018: 458,9 tys. lotów) a rentowność na lota 104 zł (IV kw. 2018: 93 zł)" - czytamy także.

XTB podkreśla, że posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. Intencją zarządu na 2019 r. jest dalszy przyrost bazy klienckiej. Mimo niższych przychodów, w I kwartale 2019 r. grupa odnotowała rekordową liczbę nowych klientów wynoszącą 6 843 wobec 5 742 kwartał wcześniej (I kwartał 2018: 5 312). To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej oraz sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów, takich jak akcje i ETF-y. Z kolei średnia liczba aktywnych klientów była wyższa o 1 677 kw/kw, tj. o 8,2% kw/kw, podano także.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 0,96 mln zł wobec 57,72 mln zł zysku rok wcześniej.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)