QubicGames miał 0,8 mln zł zysku netto, 0,63 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - QubicGames odnotował 0,8 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 0,63 mln zł wobec 0,14 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,18 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 0,59 mln zł rok wcześniej.

"Zrewidowana strategia zaczyna mieć realne przełożenie na wyniki spółki. Naszym celem jest utrzymanie trendu z przełomu roku w kolejnych kwartałach" - skomentował prezes Jakub Pieczykolan, cytowany w komunikacie.

Według spółki, na pewno pomoże w tym liczba wydawanych gier, która w bieżącym roku może sięgnąć 24, a w roku 2020 przekroczyć 30 tytułów, podano także.

"15-lecie QubicGames rozpoczęliśmy od promocji 12 gier z naszego portfolio na konsole Nintendo Switch - są dostępne w obniżce od 80 do 94%. Dodatkowo dla graczy posiadających co najmniej jedną z gier QubicGames wprowadzona zostanie obniżka cen o 50% na wszystkie nowe tytuły QubicGames wydane w tym okresie. Po przekroczeniu 1 000 000 sprzedanych gier, mamy przygotowaną wielką niespodziankę da graczy. Licznik już cyka" - zapowiedział prezes.

QubicGames S.A. jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. i wyprodukowało już łącznie ponad 20 gier wideo. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

(ISBnews)