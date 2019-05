WIG20 wzrósł o 0,6 proc. do 2.191,91 pkt., WIG zwyżkował o 0,5 proc. do 56.913,26 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,4 proc. do 3.969,20 pkt., a sWIG80 zyskał 0,1 proc. do 11.754,70 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 645 mln zł, z czego 534 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Około godz. 17.18 niemiecki indeks DAX rośnie o 0,38 proc., a S&P500 zniżkuje 1,31 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały wzrosty podczas piątkowej sesji były: JSW – o 5,9 proc., KGHM – o 3,2 proc., i Dino Polska – o 3,1 proc.

Akcje JSW zwyżkowały po serii ośmiu spadkowych sesji z rzędu.

W czwartek wieczorem Dino Polska podało, że skonsolidowany zysk netto wyniósł w I kw. 2019 roku 67,0 mln zł wobec 55,9 mln zł rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał 63,6 mln zł zysku netto. Przepływy operacyjne spółki zamknęły się kwotą 28,7 mln zł, a w I kw. 2018 wyniosły 43,5 mln zł.

Natomiast podczas piątkowej telekonferencji spółka ogłosiła, że spodziewa się w tym roku niskiej, dwucyfrowej sprzedaży LfL i nadal będzie pracować nad poprawą marży EBITDA o około 0,1-0,2 pp.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: CD Projekt (o 1,0 proc.), PZU (o 0,8 proc.) i Lotos (o 0,8 proc.).

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się w piątek: Kania – wzrost o 15,0 proc., Enter Air – o 6,5 proc., R22 – o 6,3 proc., Bogdanka – o 5,8 proc. Zyskały również ceny akcji Benefit Systems – o 2,9 proc., i Torpolu – o 1,8 proc.

Cena ZM Kania zwyżkowała w najwyższym jednosesyjnym tempie od kwietnia 2012 roku.

Kurs Bogdanki zwyżkował, kończąc serię pięciu sesji spadkowych.

Cena akcji Benefit Systems zwyżkowała po czterech spadkowych sesjach z rzędu.

Torpol podał, że podpisał z PKP umowę o wartości 568 mln zł brutto na przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii E59 od granicy woj. dolnośląskiego do Leszna.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się w piątek: Elektrobudowa – spadek o 9,1 proc. i Braster – o 6,4 proc.

Akcje Elektrobudowy zniżkowały po raz piąty z rzędu. Kurs był najniższy od października 2003 roku. Spółka poinformowała, że rozmawia z bankami na temat restrukturyzacji finansowania i zakłada, że w maju podpisze z nimi umowę standstill.

