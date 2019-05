Źródło: PAP

Departament Stanu powiadomił o zmianach w planach podróży szefa dyplomacji USA Mike'a Pompeo do Rosji. Nie odwiedzi on Moskwy, lecz uda się we wtorek bezpośrednio do Soczi nad Morzem Czarnym, gdzie przeprowadzi rozmowy z szefem MSZ Sergiejem Ławrowem w Soczi.