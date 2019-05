PSG z Grupy PGNiG uruchomiła stację LNG w Kępicach na Pomorzu



Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) uruchomiła stację regazyfikacji skroplonego gazu (LNG) w Kępicach w województwie pomorskim.

"Obiekt składa się z dwóch zbiorników kriogenicznych, z których każdy może pomieścić 65 tys. m3 gazu po regazyfikacji, dwóch parownic, stacji redukcyjno-pomiarowej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej" - czytamy w komunikacie.

"Jednym z celów Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jest zapewnienie społeczeństwu jak najszerszego dostępu do gazu ziemnego. Chcemy stworzyć firmom bardziej korzystne warunki do rozwoju i inwestycji, a polskim rodzinom podnieść komfort życia, m.in. poprzez działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Gaz ziemny - jako konkurencyjne cenowo, ekologiczne paliwo - jest odpowiedzią na te potrzeby" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. operacyjnych Robert Perkowski, cytowany w komunikacie.

Prace w Kępicach podzielono na dwa etapy. Samą stację LNG wraz z infrastrukturą ukończono w styczniu, natomiast pod koniec zeszłego miesiąca sfinalizowano budowę około dwóch kilometrów gazociągu, przebiegającego przez ulice Składową, Pomorską, Niepodległości i Sikorskiego. Koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 3,2 mln zł.

"PSG planuje już jej kontynuację. Pod koniec przyszłego roku ma się zakończyć rozbudowa sieci we wschodniej części miejscowości, przy ulicach Kopernika i 11 Listopada, gdzie powstanie około 1,5 km gazociągu. Z kolei na przełomie lat 2020/2021 ma być gotowe kolejne 2,5 kilometra sieci dystrybucyjnej w północno-zachodniej i południowej części miejscowości przy ulicach: Podgórnej, Zacisznej, Sosnowej, Konopnickiej, Jancy, Wojska Polskiego, Kościelnej, Kwiatowej oraz przy Placu Wolności. Umożliwi to zwiększenie wolumenu dystrybuowanego gazu oraz przyłączanie nowych odbiorców" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że stacja w Kępicach jest jedną z kilku inwestycji PSG na Pomorzu Środkowym.

"Do końca 2022 r. powstanie tutaj kolejna stacja regazyfikacji wraz z siecią gazową średniego ciśnienia o długości 9 km zlokalizowana w Tychowie. Ogółem w ramach programu przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski, do końca 2022 r. PSG wybuduje w całym kraju 77 stacji LNG i zgazyfikuje 300 nowych gmin, w tym 30 w województwie pomorskim" - czytamy dalej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)