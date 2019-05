Mercor chce pozyskać inwestora finansowego w zamian za nowe akcje



Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - W ramach przeglądu opcji strategicznych Mercor uznał pozyskanie inwestora finansowego poprzez emisję akcji w liczbie nie większej niż 19,99% istniejących i dopuszczonych do obrotu na GPW za najkorzystniejsze dla dalszego rozwoju, podała spółka. Mercor będzie prowadzić rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Zamiarem spółki jest zakończenie negocjacji i doprowadzenie do zawarcia umów dotyczących rozważanej transakcji na początku III kwartału 2019 r.

"Po przeprowadzeniu analizy możliwych struktur transakcji dotyczących spółki i jej grupy kapitałowej za najkorzystniejsze dla ich dalszego rozwoju uznał pozyskanie dla Mercor inwestora finansowego, który objąłby, wskutek skierowanej do niego nowej emisji akcji, mniejszościowy pakiet akcji emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (rozważana transakcja)" - czytamy w komunikacie.

W celu doprowadzenia do zawarcia rozważanej transakcji, Mercor będzie prowadził rozmowy z potencjalnymi inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem nowych akcji oraz umożliwi im przeprowadzenie badania prawnego i finansowego spółki i jej grupy kapitałowej, podano także.

"Emitent zamierza prowadzić rozmowy z potencjalnymi inwestorami finansowymi w oparciu o następujące parametry bazowe:

a) podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela obejmowanych w zamian za wkłady pieniężne w liczbie nie większej niż 19,99% istniejących i dopuszczonych do obrotu na GPW akcji spółki (nowe akcje), z zamiarem złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie bez obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego;

b) przeprowadzenie emisji nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranego inwestora finansowego z wyłączeniem w całości prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom spółki;

c) ustalenie ceny emisyjnej jako wartości wyższej ze średnich cen rynkowych akcji spółki z okresu 3 i 6 miesięcy obrotu akcjami przed dniem ogłoszenia walnego zgromadzenia, którego porządek obrad obejmuje uchwałę o emisji nowych akcji" - wymieniono w komunikacie.

Zamiarem emitenta jest zakończenie negocjacji i doprowadzenie do zawarcia umów dotyczących rozważanej transakcji na początku III kwartału 2019 r., zaznaczono również.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)