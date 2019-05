Neuca miała 36,31 mln zł zysku netto, 60,44 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.



Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Neuca odnotowała 36,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 31,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Grupa Neuca w 1 kw. 2019 r. wypracowała 37,2 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 15% więcej niż przed rokiem. Z uwzględnieniem tych zdarzeń grupa zarobiła 36,3 mln zł o 18% więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r. Jest to najlepszy początek roku pod względem wysokości wypracowanego zysku w historii firmy" - czytamy w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 46,96 mln zł wobec 41,26 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 60,44 mln zł wobec 53,59 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 137,43 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 2 159,23 mln zł rok wcześniej.

"Grupa intensywnie rozwija współpracę z farmaceutami w ramach programów aptecznych i rynkowych aktywności. Na koniec pierwszego kwartału 2019 r. uczestniczyło w nich ponad 5600 aptek (60% wszystkich aptek niezależnych w kraju), w tym w programie Partner+ blisko 860 aptek (9% aptek niezależnych działających w Polsce). Spółka w pierwszym kwartale 2019 r. utrzymała mocną pozycję lidera osiągając blisko 29% udziałów w rynku hurtu aptecznego. W segmencie aptek niezależnych udziały wyniosły prawie 32%, porównywalnie do stanu przed rokiem. Neuca w pierwszym kwartale 2019 r. zanotowała 2,14 mld zł przychodów, które były na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie w 2018 r." - czytamy dalej.

W segmencie produktów własnych Neuca osiągnęła 8,3 mln zł zysku netto w pierwszych trzech miesiącach 2019 r o 5% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż produktów własnych do aptek wyniosła w pierwszym kwartale br ponad 38 mln złotych i była zbliżona do ubiegłorocznego poziomu. Liczba produktów własnych w portfelu grupy wzrosła do 482 wobec 442 w I kwartale 2018 r. Neuca rozszerzyła skalę działalności w biznesach skierowanych do pacjenta. Łącznie przychodnie, badania kliniczne oraz telemedycyna zwiększyły w pierwszym kwartale 2019 roku przychody o 54% do blisko 39 mln zł. W pierwszych trzech miesiącach biznesy pacjenckie wypracowały 5,1 mln zł zysku operacyjnego vs. 0,2 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, dodano także.

"Poprawiające się wyniki będące efektem realizacji strategii zrównoważonego wzrostu, a także stabilizacja sytuacji rynkowej napawa optymizmem. Wierzymy, że w kolejnych kwartałach osiągniemy dobre wyniki finansowe i zrealizujemy ambitne projekty będące fundamentem wzrostu wartości Grupy w przyszłości" - napisał prezes Piotr Sucharski w liście do akcjonariuszy.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 9,05 mln zł wobec 14,45 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2018 r. wyniósł 28,5%. W segmencie aptek niezależnych udziały Neuki sięgnęły blisko 31,5%.

