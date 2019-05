Madison International Realty sfinalizował przejęcie 65,99% Capital Park



Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Madison International Realty, globalny inwestor działający na rynku nieruchomości, sfinalizował przejęcie pakietu kontrolnego, 65,99% udziałów w polskiej spółce inwestycyjnej Capital Park od Patron Capital Partners, podano w komunikacie. Dzięki transakcji Madison zyskuje lokalnego partnera i platformę do rozwoju swoich inwestycji w Polsce.

"Warunki zawarcia finalnej umowy sprzedaży, w tym m.in. uzyskanie zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zostały spełnione. Poprzez zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży Madison International Realty nabył pośrednio 65,99% udziałów w Grupie Capital Park. Patron Capital Partners zatrzymał mniejszościowy pakiet udziałów w grupie razem z pozostałymi, obecnymi akcjonariuszami spółki" – czytamy w komunikacie.

"Dzięki zamknięciu naszej umowy nabycia akcji Capital Park pozyskujemy silnego partnera strategicznego na jednym z najdynamiczniejszych rynków w Europie. Madison kontynuuje inwestowanie w wybrane spółki publiczne z branży nieruchomości z pierwszorzędnymi aktywami na rynkach rozwijających się, gdzie widzimy duży potencjał. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Capital Park w zakresie jego aktualnego wysokiej jakości portfela nieruchomości oraz możliwości pozyskiwania przyszłych okazji inwestycyjnych w Polsce" - skomentował dyrektor zarządzający z Madison International Realty Matthias Olivier Cordier, cytowany w komunikacie.

Obecnie grupa realizuje swoją flagową inwestycję - rewitalizację 2ha terenu należącego do dawnej fabryki Norblin, Bracia Buch i T. Werner na warszawskiej Woli pomiędzy ulicami Prostą, Łucką i Żelazną. Powstanie tam mini-dzielnica, złożona z kilkunastu budynków i wewnętrznych uliczek. W ramach projektu powstanie ponad 66 000 m2. Powierzchni użytkowej, w tym 40 000 m2 powierzchni biurowej i ponad 26 000 m2 poświęconych funkcji handlowej, usługowej, rozrywkowej, kulturalnej i gastronomicznej. Zakończenie procesu rewitalizacji jest planowane na przełom I i II kwartału 2021 roku, wskazano także.

"Cieszymy się, że transakcja między naszymi akcjonariuszami większościowymi została sfinalizowana. Wszystkie warunki niezbędne do ukończenia zostały spełnione. Pozyskaliśmy silnego partnera, z którym będziemy mogli podejmować nowe wyzwania i być bardziej aktywni na rynku inwestycyjnym. Transakcja ma miejsce w bardzo korzystnym czasie dla rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Na dzień dzisiejszy nasze zakończone projekty są wynajęte w ponad 90% i przekroczyliśmy próg 35% przednajmu w projekcie rewitalizacji dawnej fabryki Norblina, co było ważnym kamieniem milowym. Z entuzjazmem podchodzimy do współpracy z naszym nowym partnerem strategicznym" - powiedział członek zarządu Grupy Capital Park Marcin Juszczyk, cytowany w komunikacie.

Grupa Capital Park działa na polskim rynku nieruchomości od 2003 roku i stała się jedną z wiodących firm deweloperskich i inwestycyjnych z doświadczeniem w branży nieruchomości. Od 13 grudnia 2013 roku Capital Park SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2004 roku Grupa rozpoczęła współpracę z brytyjskim funduszem private equity real estate Patron Capital Partners, która trwała minionych 14 lat.

"Capital Park odnotował znaczący rozwój w ciągu ostatnich 14 lat naszego partnerstwa, budując portfel najwyższej jakości nowoczesnych aktywów biurowych i handlowych. Zrealizowaliśmy naszą strategię inwestycyjną dla Capital Park i chętnie będziemy obserwować dalsze sukcesy spółki we współpracy z Madison International Realty. Naszym głównym celem są inwestycje oportunistyczne w Wielkiej Brytanii i Europie, ale zawsze będziemy rozważać możliwości transakcyjne w Europie Środkowo-Wschodniej i na innych rynkach, na których będziemy mogli wykorzystać nasze doświadczenie i wiedzę, aby dostarczyć wartość naszym inwestorom" - poinformował założyciel i dyrektor zarządzający Patron Capital Partners Keith Breslauer, cytowany w komunikacie.

W związku z transakcją zmienił się skład osobowy rady nadzorczej w spółce Capital Park. Dotychczasowi przedstawiciele Patron Capital Partners: Keith Breslauer, Shane Law i Matthew Utting złożyli swoje rezygnacje. W ich miejsce Madison powołał: Dereka Jackobson (Co-Chief Investment Officer, odpowiadający głównie za nadzór nad działalnością inwestycyjną Madison w Europie, w tym pozyskiwanie, ocenę ryzyka i realizację transakcji na rzecz funduszy zarządzanych przez Madison), Matthiasa Oliviera Cordier (pełni funkcję dyrektora zarządzającego w Madison International Realty GmbH odpowiadając głównie za pozyskiwanie, ocenę ryzyka i realizację inwestycji, w tym przejmowanie spółek komandytowych, inwestycje typu mezzanine, rekapitalizację, oraz strukturyzowane inwestycje kapitałowe, głównie w Niemczech, Francji, krajach skandynawskich, Polsce i Portugalii) oraz Kimberly Adamek (pełni funkcję fund menedżera w Madison International Realty, będąc odpowiedzialną za zarządzanie aktywami krajowego i zagranicznego portfela inwestycyjnego Madison). Katarzyna Ishikawa (nominowana przez Jana Motza), Anna Frankowska i Jacek Kseń (obaj niezależni członkowie zarządu) zachowali swoje funkcje w radzie nadzorczej, wymieniono również.

(ISBnews)