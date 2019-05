PZU podtrzymuje cel ponad 22% ROE w 2020 roku



Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) ocenia, że jest w stanie osiągnąć zwrot z kapitałów (ROE) na poziomie ponad 22% w 2020 roku, poinformował prezes Paweł Surówka.

"ROE za I kwartał jest specyficzne, bo bo wynik jest zawsze niższy, ale jak najbardziej podtrzymujemy cel ROE powyżej 22% w 2020 r." - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej. Co więcej, to ROE krocząco za 12 miesięcy byłoby na poziomie 22%, dodał prezes.

ROE wyniosło 19,5% w I kw. br. wobec 17,4% rok wcześniej.

"To bardzo dobry wynik i dobrze rokuje jeśli chodzi o nasz cel - powyżej 22% w 2020 roku" - podkreślił Surówka.

Prezes poinformował, że jest także spokojny, jeśli chodzi o cel udziału w rynku ubezpieczeń majątkowych, zawarty w strategii.

"Po I kwartale jesteśmy nieco poniżej, tj. mamy 35,1% wobec 38% w strategii. Jesteśmy w fazie, w której widzimy testowanie rynku, jeśli chodzi o ceny ubezpieczeń komunikacyjnych. Nie jest to odchylenie, które nas martwi, ale przestrzeń testowania nieco się wyczerpuje" - powiedział Surówka.

Dodał, że w segmencie majątkowym rentowność PZU jest wciąż na bardzo dobrym poziomie.

"Nasz wskaźnik mieszany jest na poziomie 87% wobec 92%, które zakładamy i uważamy, że to jest bardzo dobry wynik" - powiedział.

Prezes wskazał, że I kwartał br. w PZU Życie był tradycyjnie nieco słabszy pod względem wyników z powodu nasilenia zgonów w tym okresie, ale zgodny z oczekiwaniami.

Celem jest osiągniecie w ubezpieczeniach grupowych i kontynuowanych indywidualnych marży na poziomie 20% w 2020 r. Po I kw. wyniosła ona 16,8%.

"W PZU Zdrowie przekroczyliśmy granicę 2- cyfrowej rentowności i jesteśmy na dobrej drodze, by pokazać 12% marży EBITDA w 2020 r." - powiedział prezes.

Na koniec marca marża EBITDA wyniosła 10,6%.

Liczba klientów PZU Zdrowie wyniosła 609,8 tys., zaś w 2020 r. ma przekroczyć 1 mln.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

