"Przeprowadzona w raporcie analiza wykazała duży potencjał, jeśli chodzi o korzyści z możliwego połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos i to zarówno w skali pojedynczych spółek, jak też w obszarze całej logistyki, co ma duże znaczenie dla tego skomplikowanego przedsięwzięcia. W najbliższych latach ma nastąpić dalszy rozwój transportu kolejowego, śródlądowego wodnego, morskiego i intermodalnego kosztem drogowego. W związku z tym pojawia się konieczność przestawienia koncernów paliwowych na produkcję i dystrybucję paliw alternatywnych, czyli innych niż pochodzące z przerobu ropy naftowej. Planowane połączenie obu narodowych koncernów paliwowych pozwoli lepiej sprostać wyzwaniom stojącym przed transportem w Europie" - powiedział wiceprezes ZDG TOR Adrian Furgalski, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.



Z raportu ZDG TOR wynika, że planowane połączenie narodowych koncernów paliwowych to szansa na synergię w czterech kluczowych obszarach biznesowych. Należą do nich:



- inwestycje - związane przede wszystkim z koniecznością przestawienia działalności koncernów na produkcję i dystrybucję paliw alternatywnych (elektromobilność, gazomobilność, biopaliwa);



- zwiększenie efektywności w obszarze logistyki, co daje potencjał do wypracowania wyższych marż;



- oszczędności zakupowe - połączone koncerny będą miały lepszą pozycję negocjacyjną ze względu na skokowy wzrost wolumenu zakupów, co powinno przełożyć się na zmniejszenie wydatków;



- zmniejszenie kosztów - wzajemne wykorzystywanie infrastruktury obniży wydatki na transport oraz umożliwi zmniejszenie nakładów na zapasy operacyjne, wymieniono w materiale.



Przeprowadzona analiza wykazała, że tylko w ramach tzw. umów SWAP roczne oszczędności mogą wynieść od 50 do nawet 115 mln zł rocznie. Umowy typu SWAP mają na celu obniżenie kosztów związanych z logistyką i polegają na zawieraniu umów na wymianę produktów na rynku paliw. Przykładowo, rafineria z Płocka mogłaby dostarczać taniej niż obecnie paliwo dla stacji Grupy Lotos na obszar Polski południowej. Z kolei korzystając bezpośrednio z terminala przy rafinerii w Gdańsku można realizować dostawy dla PKN Orlen na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim oraz dla obszaru Polski północno-wschodniej, a nawet części województwa kujawsko-pomorskiego, czytamy dalej.



Połączenie obu firm to - według ZDG TOR - także szansa m.in. na zwiększenie produkcji petrochemicznej z wykorzystaniem potencjału rafinerii w Gdańsku. Lepsza koordynacja programów inwestycyjnych może zwiększyć możliwości obu koncernów bardziej niż suma ich obecnego potencjału.



"Raport wskazuje na przykładzie Orlen KolTrans i Lotos Kolej, że dzięki połączeniu spółek zależnych o podobnym profilu możliwe jest stworzenie podmiotu dysponującego zarówno dużym potencjałem technicznym (Lotos Kolej), jak i znaczącymi zasobami kapitałowymi (Orlen KolTrans). Firmy działające razem mogłyby zwiększyć przewozy realizowane na rzecz innych podmiotów niż wchodzące w skład PKN Orlen oraz Grupy Lotos oraz poprawić gospodarowanie zasobami" - podsumowano.



Raport został opracowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR we współpracy z PKN Orlen na podstawie ogólnodostępnych danych.



Zespół Doradców Gospodarczych TOR jest jedną z polskich firm doradczych. Specjalizuje się w usługach obejmujących obszary od infrastruktury transportowej i przesyłowej, poprzez kolej oraz systemy transportu publicznego, aż po zarządzanie ruchem powietrznym i zagadnienia związane z przestrzenią miejską.

