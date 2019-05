WIG20 na wtorkowym zamknięciu spadł o 0,4 proc. do 2.163,94 pkt., WIG zniżkował o 0,3 proc. do 56.209,08 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,01 proc. do 3.917,87 pkt., a sWIG80 stracił 0,2 proc. do 11.645,99 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 763 mln zł, z czego 637 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Około godz. 17.20 niemiecki indeks DAX rośnie o 0,74 proc., a S&P500 zwyżkuje 0,97 proc.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły na wtorkowym zamknięciu, były: Cyfrowy Polsat (o 2,2 proc.), CCC (o 2,1 proc.) i Lotos (o 2,1 proc.).

Cyfrowy Polsat podał przed wtorkową sesją, że w I kw. 2019 miał 1,038 mld zł skonsolidowanego zysku EBITDA (MSSF 16), podczas gdy konsensus PAP Biznes zakładał osiągnięcie 1,025 mld zł zysku. Grupa Cyfrowego Polsatu miała 291,9 mln zł zysku netto w I kw. 2019 – rok wcześniej 300,8 mln zł, a przepływy operacyjne wyniosły 700,9 mln zł (I kw. 2019) w porównaniu do 570,0 mln zł rok wcześniej.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty we wtorek, znalazły się: Play – o 3,7 proc. i CD Projekt – o 1,3 proc.

Play poinformował po poniedziałkowej sesji, że liczy na ok. 2,3 mld zł skorygowanej EBITDA i 750 mln zł przepływów pieniężnych w 2019. Ponadto spółka podała, że skorygowany zysk EBITDA na poziomie skonsolidowanym w I kw. wzrósł o 11,2 proc. rdr, do 576,4 mln zł. Zysk okazał się o 6,4 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 541,6 mln zł.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się we wtorek: Toya – spadek o 10,8 proc., Elektrobudowa – o 4,6 proc., Benefit Systems – o 4,1 proc., Stalprodukt – o 4,0 proc. Zniżkowały także akcje Banku Handlowego – o 3,1 proc.

Toya podała, że jej akcjonariusz Tomasz Koprowski zamierza sprzedać 1,99-15,81 proc. akcji spółki w procesie ABB, przy czym otwarcie księgi popytu nastąpi niezwłocznie, a zostanie zakończone 15 maja. Według informacji na stronie internetowej spółki, Tomasz Koprowski kontroluje obecnie 15,81 proc. jej kapitału.

Elektrobudowa poinformowała w poniedziałek po sesji, że zarząd spółki zamierza przedłożyć walnemu zgromadzeniu propozycję podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nieprzekraczających 20 proc. udziału w obecnym kapitale zakładowym.

Kurs Benefit Systems był na najniższym poziomie od czerwca 2016 roku i od tegorocznego maksimum stracił już ok. 47 proc.

Cena akcji Stalproduktu zanotowała tegoroczne minimum i była najniższa od marca 2016 r.

Bank Handlowy opuści indeks MSCI Poland w ramach majowej rewizji - poinformowano na stronie internetowej MSCI. Zmiany wejdą w życie po sesji 29 maja.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się we wtorek: Odlewnie – wzrost o 11,6 proc., Cormay – o 8,9 proc., Kania – o 7,4 proc., Voxel – o 7,2 proc. i Budimex – o 5,1 proc. O 3,8 proc. wzrósł ponadto kurs akcji spólki Wawel.

Kurs Odlewni ustanowił tegoroczne maksimum i był najwyższy od sierpnia 2017 roku.

Przed wtorkowym otwarciem Odlewnie poinformowały, że w I kw. miały 6,9 mln zł zysku netto, podczas gdy rok wcześniej wyniósł on 3,6 mln zł. Przepływy operacyjne spółki wyniosły 3,3 mln zł, a w I kw. 2018 5,2 mln zł.

Cormay podał po poniedziałkowej sesji, że otrzyma za 50 proc. pakiet Diesse 13,3 mln euro od francuskiego funduszu private equity ArchiMed SAS.

Cena akcji Voxela osiągnęła tegoroczne maksimum i była najwyższa od sierpnia 2018 roku. (PAP Biznes)