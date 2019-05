Vigo System miało 4,13 mln zł zysku netto, 4,17 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Vigo System odnotowało 4,13 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 3,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,17 mln zł wobec 3,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,46 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 9,06 mln zł rok wcześniej.

"Giełdowy producent najbardziej zaawansowanych detektorów średniej podczerwieni I kwartale zwiększył przychody o 26%, do 11,5 mln zł przychodów. To najlepszy kwartalny wynik sprzedaży w dotychczasowej historii Vigo System. EBITDA Vigo System zwiększyła się w minionym okresie o 19%, do 5,1 mln zł. Kwartalny zysk netto grupy wzrósł o 14%, do rekordowych 4,1 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Motorem wzrostu przychodów i zysków w minionym kwartale była sprzedaż detektorów do odbiorców z szeroko pojętego segmentu przemysłowego. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie wzrosły w I kw. 2019 r. o 61%, do 7,9 mln zł, odpowiadając za 68% wypracowanych przychodów spółki w tym okresie. Detektory Vigo System wykorzystywane są m.in. do produkcji urządzeń do kontroli jakości powietrza i detekcji gazów, przy kontroli pracy laserów czy w przemyśle półprzewodnikowym.

"Potencjał tego segmentu naszego biznesu buduje zdywersyfikowane, systematycznie poszerzane grono perspektywicznych partnerów, gros z których w okresu na okres składa coraz większe zamówienia na nasze produkty. Tak zróżnicowana struktura odbiorców i produktów bazujących na naszych detektorach przekłada się na stabilny, podlegający mniejszym wahaniom niż w innych obszarach naszego biznesu, wzrost sprzedaży w segmencie przemysłowym. W ostatnich trzech latach średnia stopa wzrostu sprzedaży w segmencie wyniosła 25%. Mamy potencjał, by 2019 r. zamknąć ze zbliżoną dynamiką wzrostu" - powiedział prezes Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie.

Na drugim miejscu sprzedażowego podium, z 25-proc. udziałem, zajęły detektory znajdujące zastosowanie w systemach bezpieczeństwa transportu, produkowane m.in. przez amerykańską grupą Catepillar. Sprzedaż w tym segmencie w minionym kwartale zwiększyła się o 55%. W ocenie prezesa, spółka ma potencjał, by również w skali całego odnotować wzrost sprzedaży w tym segmencie.

"Oczekujemy, że realizacja zamówień w ramach już zawartych kontraktów z grupą Catepillar pozwoli nam na osiągnięcie obrotów z tym kontrahentem co najmniej na ubiegłorocznym poziomie. Motorem wzrost segmentu może być wzrost sprzedaży naszych produktów do chińskich producentów systemów bezpieczeństwa kolei, współpraca z którymi obiecująco się rozwija" - wskazał Piotrowski.

Na trzecim miejscu, pod względem wielkości obrotów w I kw. 2019 r. uplasował się segment naukowy, skupiający prywatne i publiczne ośrodki badawcze i naukowe. Sprzedaż detektorów w tym segmencie odpowiadała za ok. 4% przychodów w minionym okresie.

Poza podium sprzedażowym w minionym okresie uplasował się segment wojskowy, jeden z głównych odbiorców produktów Vigo System. Jak wyjaśnia prezes, wpływ na to ma przesunięcie, na drugą połowę 2019 r., realizacji zamówień dla największego z kontrahentów spółki, francuskiej firmy Zodiac Aerotechnics. "Zakładamy, iż segment wojskowy będzie jednym z głównych motorów wzrostu wyników w drugiej połowie roku" - podsumował Piotrowski.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

(ISBnews)