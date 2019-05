Warimpex ma 90% udziałów w centrum biznesowym Airportcity St. Petersburg



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Warimpex kupił 35% udziałów w spółce projektowej AO Avielen A.G., podał Warimpex. Z chwilą ich objęcia, Warimpex będzie w posiadaniu łącznie 90% udziałów w Avielen, która zajmuje się rozwojem i prowadzeniem Airportcity St. Petersburg.

Właścicielem pozostałych 10% jest UBM Development AG. Ostateczne zamknięcie transakcji uzależnione jest od spełnienia warunków typowych dla tego rodzaju operacji, w szczególności od uzyskania zgody rosyjskiego urzędu antymonopolowego.

"Airportcity St. Petersburg to atrakcyjna lokalizacja inwestycyjna z dużym potencjałem rozwojowym. Przejęcie dodatkowych udziałów oznacza zwiększenie naszego zaangażowania w tym miejscu i jest wyraźną oznaką naszego przekonania do rynku rosyjskiego" - powiedział prezes Warimpeksu Franz Jurkowitsch, cytowany w komunikacie.

Projekt Airportcity St. Petersburg, rozwijany i prowadzony przez spółkę projektową AO Avielen A.G., jest zlokalizowany w bezpośredniej bliskości międzynarodowego portu lotniczego Petersburg-Pułkowo. Jest to pierwsze centrum biznesowe klasy premium w tym miejscu i znaczący projekt infrastrukturalny w rejonie lotniska, jednego z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarczych Petersburga, wskazano również.

"Obok czterogwiazdkowego hotelu marki Crowne Plaza powstały trzy nowoczesne biurowce obejmujące łącznie ok. 31 000 m2 powierzchni do wynajęcia. Oba w całości wynajęte wieżowce 'Jupiter 1' i 'Jupiter 2', powstałe w ramach pierwszej fazy budowy, o powierzchni ok. 16 800 m2, zostały sprzedane w 2015 r. Trzeci wieżowiec 'Zeppelin' powstały w drugiej fazie budowy, oferujący ok. 15 600 m2 powierzchni, jest również całkowicie wynajęty. Na terenie Airportcity St. Petersburg znajdują się ponadto działki rezerwowe pod ok. 150 000 m2 powierzchni biurowych" - podsumowano.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.



(ISBnews)