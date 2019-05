Polimex-Mostostal celuje w zysk netto w 2019 r., podtrzymuje cel przychodowy



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Celem Polimeksu-Mostostalu jest wypracowanie pozytywnych wyników w 2019 r., także na poziomie wyniku netto, poinformował wiceprezes Maciej Korniluk. Jednocześnie spółka podtrzymuje cel wypracowania 2 mld zł przychodów w br.

"Nasze plany to ok. 2 mld zł przychodów w 2019 r. - cel przychodowy podtrzymujemy" - powiedział Korniluk podczas konferencji prasowej.

"Celem w 2019 r. są pozytywne wyniki, włącznie z wynikiem netto" - dodał.

Wiceprezes podkreślił, że spółce w I kw. br. udało się zatrzymać trend spadkowy w sprzedaży. Utrzymanie przychodów na poziomie z ub.r. (353 mln zł vs 348 mln zł rok wcześniej) uznał za zadowalające w kontekście "schyłkowej fazy" realizacji kluczowego kontraktu w Opolu.

Wyjaśnił, że gdyby skorygować wyniki I kw. o negatywny wpływ przeszacowania budżetu kontraktu w Opolu, spółka osiągnęłaby dodatni poziom EBITDA i wynik netto "w okolicach zera".

Według spółki, marża brutto całego projektu w Opolu to ok. 4%.

"Najważniejszym zadaniem dla spółki jest obecnie terminowe zakończenie Opola. Jesteśmy po synchronizacji bloku 6 z siecią i jesteśmy w tzw. próbie 720-godzinnej dla bloku 5. Wszystko wskazuje, że projekt zakończy się w terminach kontraktowych" - podsumował wiceprezes Przemysław Janiszewski.

Polimex-Mostostal odnotował 17,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,05 mln zł straty rok wcześniej.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska.

(ISBnews)