T-Bull osiągnął 7,6 mln pobrań swoich aplikacji w kwietniu br.



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - T-Bull odnotował 7,6 mln pobrań gier w kwietniu, co daje ponad 407 mln pobrań łącznie, podała spółka.

"Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest systematyczna realizacja własnych postanowień. Jako firma za cel postawiliśmy sobie pracę blisko z użytkownikiem i wyjście naprzeciw jego oczekiwań. Dlatego staramy się docierać do możliwie największej liczby graczy i przy produkcji gier stawiać duży nacisk na feedback od naszej społeczności. Wynik ponad 400 mln pobrań jest dla nas wielkim sukcesem i świadczy o tym, że nasza koncepcja biznesowa jest słuszna" - powiedział współzałożyciel i członek zarządu Damian Fijałkowski, cytowany w komunikacie.

Jak podaje spółka, w samym kwietniu gry T-Bull pobrano ponad 7,6 mln razy.

"Za największą część z tej liczby odpowiada 'Moto Rider GO' - gra wygenerowała 1,9 mln pobrań. Kluczowym kierunkiem dla T-Bull S.A. są Indie, które wygenerowały 28,5% ściągnięć w kwietniu. Łącznie ten niezwykle popularny symulator wyścigów motocyklowych ściągnięto 77,4 mln razy od dnia premiery" - czytamy także.

Spółka przypomniała, że zbliża się premiera gry "Top Speed 2", co powinno także pozytywnie wpłynąć na wyniki.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

