Van der Bellen na konferencji prasowej z Putinem wskazał, że w projekt Nord Stream 2 zainwestowano bardzo wiele środków. Ocenił, że nie ma obecnie żadnych przyczyn gospodarczych, by zmienić stanowisko wobec tego projektu. Zapewnił, że OMV nie ma "najmniejszego zamiaru" się z niego wycofywać.

Putin zarzucił Stanom Zjednoczonym próby "niszczenia" projektów, wśród których wymienił Nord Stream 2. "Pod pretekstem rozmaitych przyczyn politycznych podejmowane są w istocie próby nieuczciwej konkurencji" - przekonywał. Przyznał przy tym, że firmy "są zmuszone liczyć się z naciskami", szczególnie firmy działające na rynku amerykańskim.

"O ile wiemy, OMV jest gotowa z nami dalej pracować (...). Wydaje mi się, że również inne firmy są świadome swojej odpowiedzialności przed gospodarkami swoich krajów" - mówił rosyjski prezydent. "My z naszej strony jesteśmy gotowi, by realizować ten projekt, by iść do końca; wydaje mi się, że doprowadzimy go do logicznego końca" - zadeklarował.

Putin powiedział, że Moskwa "wysoko ocenia konsekwentne stanowisko strony austriackiej" na rzecz Nord Stream 2, a energetykę określił jako kluczową sferą współpracy rosyjsko-austriackiej. Austria jest bardzo ważnym partnerem gospodarczym Rosji w Europie - przypomniał, zauważając, że w ub.r. dwustronne obroty handlowe wzrosły o ponad 40 proc., do blisko 6 mld USD.

Inwestycje rosyjskie w gospodarkę austriacką przekraczają 27 mld USD, a inwestycje austriackie w Rosji to blisko 5,5 mld USD - poinformował Putin. Wymienił liczbę ponad 1200 działających w Rosji firm z udziałem kapitału austriackiego.

Van der Bellen wspomniał w środę o stosunkach rosyjsko-ukraińskich. "Będę zadowolony, jeśli i z jednej i z drugiej strony będzie jakiś pozytywny impuls w sprawie realizacji porozumień mińskich" - powiedział. Dodał następnie: "Będziemy realistami i teraz powinniśmy poczekać na to, jak będą rozwijać się wypadki w związku z wyborami parlamentarnymi na Ukrainie w październiku".

Prezydenci Rosji i Austrii spotkają się w środę z uczestnikami forum społeczeństwa obywatelskiego o nazwie Dialog Socziński. Jego celem jest rozwój kontaktów społeczeństw obu krajów w czterech dziedzinach: gospodarki, kultury, nauki i sportu. W środę odbędzie się spotkanie założycielskie tego formatu współpracy, którego powołanie władze Rosji i Austrii uzgodniły w 2018 roku.

