Benefit Systems miał 16,25 mln zł zysku netto, 31,89 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Benefit Systems odnotował 16,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 21,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 31,89 mln zł wobec 28,53 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 357,7 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 281,61 mln zł rok wcześniej.

"Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku Grupa Benefit Systems odnotowała wzrost liczby kart sportowych w Polsce - do poziomu 1 032,1 tys. sztuk. W ciągu 12 miesięcy był to przyrost o 116,1 tys. kart, tj. o 12,7%. Przychody segmentu Polska w części związanej ze sprzedażą kart sportowych wzrosły o 15% r/r, co jest wynikiem przede wszystkim zwiększonej sprzedaży kart sportowych oraz ich nieco wyższą średnią ceną" - czytamy w raporcie.

Przychody w działalności fitness wzrosły o 41,9 mln zł względem okresu porównywalnego, w związku z przeprowadzonymi transakcjami nabycia udziałów większościowych w spółkach: FitFabric, Masovian Sports Center, NewCo2, NewCo3 i Benefit Partners (łącznie 22 mln zł) oraz poprzez wzrost organiczny spółek kontrolowanych w obu porównywanych okresach

W segmencie Zagranica I kwartał 2019 roku zakończył się liczbą 265,3 tys. kart aktywnych, co stanowi przyrost w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku o prawie 103,5 tys. kart. Przychody ze sprzedaży kart sportowych wzrosły o 74% dzięki wyższej o 103,8 tys. (tj. 64%) liczbie kart aktywnych względem okresu porównywalnego, podano także.

"Zmiana przychodów ze sprzedaży w zagranicznej działalności fitness o 6,5 mln zł (tj. o 78%) wynika ze zmiany liczby klubów konsolidowanych do wyników tej części segmentu Zagranica. Na wzrost liczby klubów składa się głównie efekt akwizycji (maj 2018 roku) podmiotów działających uprzednio w Czechach pod marką Jatomi, a także utworzenie 4 nowych klubów w Bułgarii" - czytamy dalej.

Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku e-platformy kafeteryjne MyBenefit oraz MultiKafeteria skupiały łącznie niemal 389 tys. użytkowników, a w okresie rok do roku liczba użytkowników wzrosła o 84,2 tys. Wzrost przychodów Kafeterii wyniósł 11,1% r/r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 32,47 mln zł wobec 26,12 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.



(ISBnews)