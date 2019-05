PKN Orlen będzie otwierał 140-160 sklepów marki O!Shop rocznie



Katowice, 16.05.2019 (ISBnews) - W sieci PKN Orlen w Polsce działało 1 669 punktów Stop Cafe, w tym ok. 388 sklepów w formacie O!Shop na koniec marca 2019 roku. Co roku koncern uruchamia ok. 140-160 nowych sklepów w tym formacie, na nowo budowanych i modernizowanych stacjach, poinformował ISBnews dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej w PKN Orlen Wojciech Muszyński.

"Sklepy O!Shop i punkty Stop Cafe funkcjonują już w Polsce i Czechach, wprowadzane są na Litwie, natomiast nie zapadła jeszcze decyzja, czy ta sama marka będzie również wprowadzana na naszych stacjach w Niemczech. Nie ukrywam, że większy nacisk kładziemy na markę Stop Cafe niż O!Shop, bo z punktu widzenia klienta marka sklepu na stacji paliw ma mniejsze znaczenie niż miejsce, w którym spożywa się posiłek" - powiedział Muszyński w rozmowie z ISBnews w kuluarach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews była głównym patronem medialnym EKG.

Jak ujawnił, udział produktów i usług pozapaliwowych w całkowitej marży na stacjach Grupy Orlen wynosi dziś obecnie ponad 30% i systematycznie rośnie.

"Przy tym modernizacja stacji do standardu Stop Cafe 2.0 i sklepu O!Shop sprawia, że ten udział rośnie o przynajmniej 10 punktów procentowych. Dodatkowo marża pozapaliwowa jest bardziej przewidywalna, bo w zasadzie niezależna od czynników zewnętrznych, takich jak ceny ropy" - powiedział Muszyński.

Wśród nowych trendów w obszarze pozapaliwowym na stacjach Orlen szef segmentu detalicznego koncernu wymienił zdrową żywność i posiłki gotowe do podgrzania (ready to eat).

"Już teraz można je znaleźć na naszych stacjach, ale chcemy sprawić, żeby dla konsumentów stało się oczywiste, że tego rodzaju asortyment zawsze jest dostępny w placówkach Orlen" - podkreślił.

"Zgodnie z zapowiedziami, zrealizujemy plan uruchomienia 10 stacji paliw Benzina na rynku słowackim do końca 2019 roku" - potwierdził także Muszyński. "Nasza pierwsza stacja na Słowacji została dobrze przyjęta na rynku, marka Benzina budzi wśród Słowaków pozytywne skojarzenia" - dodał.

PKN Orlen dysponuje siecią około 2 800 stacji paliw w Europie Środkowo-Wschodniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)