Marvipol ma umowę ws. franczyzy Royal Tulip dla Unique Tower w Warszawie



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Marvipol Development zawarł z Louvre Hotels Group umowę franczyzy, na mocy której obiekt powstający w ramach kompleksu Unique Tower w Warszawie będzie funkcjonować pod marką Royal Tulip, podał Marvipol. Royal Tulip Warsaw Apartments zaoferuje 448 jednostek apartamentowych.

"Dzięki zawartej umowie franczyzy, w Warszawie zostanie uruchomiony pierwszy w Europie obiekt pod luksusową marką Royal Tulip w standardzie 5-gwiazdkowym. Jesteśmy przekonani, że uznana i rozpoznawalna marka przyciągnie turystów i biznesmenów szukających komfortowych lokali przeznaczonych na pobyty krótko- oraz długoterminowe. Inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na obiekty o najwyższym standardzie" - skomentował wiceprezes Marvipol Development Mariusz Poławski, cytowany w komunikacie.

Będzie to pierwszy w Europie obiekt działający pod tą prestiżową marką, podkreślono. Royal Tulip Warsaw Apartments będzie funkcjonować w ramach kompleksu Unique Tower powstającego na warszawskiej bliskiej Woli, przy ulicy Grzybowskiej 51. Inwestycja realizowana jest przez Marvipol Development.

"Marka Royal Tulip oferuje najwyższy poziom komfortu. Dlatego również w ramach ekspansji współpracujemy jedynie z podmiotami charakteryzującymi się najwyższą kulturą korporacyjną. Marvipol jest firmą godną zaufania i został naszym partnerem, z pomocą którego wprowadzamy naszą markę do Europy" - dodał Development Director Europe w Louvre Hotels Group Adam Konieczny.

Royal Tulip Warsaw Apartments zaoferuje 448 jednostek apartamentowych o powierzchni od 28 do 67 m2. Wszystkie z nich będą posiadały aneks kuchenny, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów długoterminowych. Większość apartamentów wyposażona zostanie w loggię, balkon lub ogród zimowy. Całość stworzy wielkomiejski kompleks z ekskluzywnymi częściami wspólnymi oraz unikalnym programem odpowiadającym potrzebom wynajmujących gości. W ramach kompleksu będą mogli oni korzystać z pełnej infrastruktury obiektu: recepcji, najwyższej klasy restauracji, strefy SPA i fitness oraz centrum biznesowego. Za projekt architektoniczny odpowiada uznane studio SUD Polska, a projekt wnętrz opracowuje równie nagradzana pracownia Tremend, czytamy dalej.

Według spółki, Royal Tulip Warsaw Apartments spełni najwyższe standardy sieci. Zapewni gościom luksusowe i ultranowoczesne udogodnienia, wysoce spersonalizowane usługi oraz wyjątkowy poziom komfortu.

"To odpowiednie miejsce dla ludzi, którzy chcą poczuć miasto. Wnętrza obiektu inspirowane będą klimatem Warszawy. Oddamy jej ducha oraz jej historię. Goście poczują Warszawę wszystkimi zmysłami. Wystrój wzbogacą m.in. zdjęcia zdolnych, młodych fotografów. Wyjątkową ofertę przygotuje restauracja, której menu inspirowane będzie smakami stolicy. Potężną dawkę dobrej energii dostarczy wyjątkowe centrum SPA" - powiedział Poławski.

Zgodnie z modelem biznesowym nabywcy mieszkań przekażą operatorowi zakupione i w pełni wyposażone apartamenty w zarządzanie na okres co najmniej 10 lat przy zdefiniowanym stałym czynszu na poziomie około 7%.

W ramach całego przedsięwzięcia, oprócz apartamentów na wynajem powstanie również wyodrębniona część mieszkalna Unique Tower. Lokale o standardzie premium dla stałych mieszkańców znajdować się będą od 17. piętra w górę. Tym samym będzie to jeden z najwyższych w stolicy budynków mieszkalnych ze wspaniałym widokiem na całą panoramę Warszawy, dodał deweloper.

W lutym Unique Apartments, spółka zależna Marvipol Development, podpisała z Louvre Hotels Group list intencyjny ws. umowy franczyzy. List intencyjny zawierał postanowienie, iż obiekt będzie prowadził działalność pod znakiem towarowym Royal Tulip (Royal Tulip Apartments), przy czym Unique Apartments będzie występować w charakterze zarządzającego, a LHG będzie działać jako franczyzodawca.

Louvre Hotels Group jest znaczącym graczem na globalnym rynku hotelowym, z portfolio, które obejmuje obecnie ponad 2 600 hoteli w 54 krajach. Posiada pełną gamę hoteli od 1 do 5 gwiazdek.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

