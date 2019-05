Asseco Data Systems uruchomiło system mobilnego odbioru mieszkań dla Echo



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Asseco Data Systems opracowało dla Echo Investment system mobilnego odbioru mieszkań na bazie podpisu elektronicznego, podała spółka. Echo Investment planuje wprowadzenie usługi mobilnych odbiorów na terenie całego kraju.

"To kolejna branża, gdzie zastosowanie ma podpis elektroniczny. Podpis składany na tablecie całkowicie eliminuje konieczność drukowania i podpisywania papierowej dokumentacji. Pierwsze mieszkania w tej formule, zostały przekazane w maju 2019 r. na krakowskim osiedlu „Dom pod Wilgą". To pierwszy taki projekt w Polsce" – czytamy w komunikacie.

Techniczny odbiór mieszkania jest nieodzownym elementem każdej umowy, którą klienci podpisują z deweloperem. System opracowany przez Asseco i wdrożony przez Echo Investment - dzięki wykorzystaniu technologii biometrii i wygody urządzeń mobilnych - pozwala na elektronizację tego procesu, podano także.

"Proces funkcjonuje w oparciu o dedykowany system CRM, który jest obsługiwany przy użyciu tabletów. Bezpieczeństwo przetwarzanych za ich pomocą danych osobowych zapewnia zastosowana w nich platforma zabezpieczająca dane – Samsung Knox" – powiedział Mariusz Walusiewicz z Samsung Elekctronics Polska, cytowany w komunikacie.

Kluczowym etapem procesu odbioru mieszkań jest poświadczenie go przez złożenie podpisu. W mobilnym odbiorze mieszkań, odręczny podpis na dokumentach zastąpiony został podpisem elektronicznym.

"Usługa wykorzystuje technologię kwalifikowanego i biometrycznego podpisu elektronicznego. Podpisywanie dokumentów bezpośrednio na tablecie umożliwia dołączony do niego specjalny rysik" – powiedział dyrektor sprzedaży projektów kluczowych pionu usług bezpieczeństwa i zaufania, Asseco Data Systems Artur Miękina, cytowany w komunikacie.

W związku z pozytywnym odbiorem usługi przez klientów i skróceniem całego procesu odbiorowego Echo Investment planuje wprowadzenie usługi mobilnych odbiorów na terenie całego kraju, dodano także.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

Asseco Data Systems powstała w styczniu 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH-Soft, Centrum Komputerowe ZETO, COMBIDATA Poland, Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.

