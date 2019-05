Impel miał 2,07 mln zł zysku netto, 25,49 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Impel odnotował 2,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto ogółem wyniósł 3,07 mln zł wobec 4,04 mln zł rok wcześniej.



Zysk operacyjny wyniósł 8,36 mln zł wobec 8,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik EBITDA w I kwartale 2019 roku ukształtował się na poziomie 25 494 tys. zł, co oznacza jego wzrost o 4 354 tys. zł, tj. 20,6 % w stosunku do I kwartału 2018 roku. Polepszenie wyniku EBITDA wynika głównie ze wzrostu amortyzacji o 4 669 tys. zł, tj. o 37,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (głównie wpływ zastosowania standardu MSSF 16), wskazano w raporcie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 534,76 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 523,15 mln zł rok wcześniej.

"Największy udział w przychodach Grupy Impel na rzecz klientów zewnętrznych w I kwartale 2019 roku stanowiły przychody segmentu Facility Management, które w tym okresie ukształtowały się na poziomie 367 052 tys. zł, co oznacza wzrost o 911 tys. zł, tj. o 0,2% w stosunku do I kwartału 2018 roku. Zważywszy na proces waloryzacji kontraktów w skutek zwiększenia minimalnego wynagrodzenia, osiągnięty poziom przychodów może być zadowalający (wzrost przychodów przy rezygnacji z kontraktów nisko rentownych). Segment Industrial Services uzyskał w I kwartale 2019 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 74 514 tys. zł, co stanowi ich przyrost o 11 771 tys. zł, tj. o 18,8%. Wzrost sprzedaży wynika ze zwiększenia zakresu prac dla projektu światłowody, a także z rozwijania oferty w zakresie realizacji wysoko specjalizowanych usług, w skład których wchodzą przede wszystkim usługi czyszczenia przemysłowego, zintegrowana obsługa nieruchomości oraz produkcja i montaż elementów oznakowania obiektów (rebranding). Segment Digital Services & Business Process Outsourcing uzyskał w I kwartale 2019 roku przychody na poziomie 84 707 tys. zł, co oznacza ich spadek o 1 056 mln w stosunku do I kwartału 2018 roku. Niewielki spadek przychodów o 1,2% spowodowany zmniejszeniem zakresu usług na produkcie Praca czasowa" - wymieniono w raporcie.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 2,22 mln zł wobec 1,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

