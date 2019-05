Jak powiedziała Rafalska, świadczenia pieniężne to tylko jeden z wielu elementów systemu wsparcia niepełnosprawnych.

"Najczęściej słyszymy, że są za niskie, że nie pozwalają na godne życie. Zgadzam się, że te kwoty nie są w pełni zadowalające, ale nie można nie zauważyć, że w porównaniu chociażby z rokiem 2015, nastąpił znaczny wzrost ich wysokości" – zwróciła uwagę minister rodziny.

Przypomniała też, że największym ubiegłorocznym postulatem środowisk osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów było podniesienie renty socjalnej z 865,03 zł do 1029,80 zł, czyli do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zaznaczyła, że od marca bieżącego roku kwota ta wynosi 1100 zł. To o 360 zł więcej niż w 2015 roku, gdy wynosiła 739,58 zł.

Elżbieta Rafalska wskazała, że pierwszy raz od ponad 12 lat podniesiona została wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, który pobiera 911 tys. świadczeniobiorców. W 2015 r. – podała – wynosił 153 zł, a w listopadzie minionego roku już ponad 184 zł. Drugi etap podwyżki nastąpi w listopadzie bieżącego roku. Zasiłek wzrośnie wtedy o 31,42 zł i będzie wynosił 215,84 zł. W sumie jego wysokość wzrośnie o 62,84 zł, czyli o ok. 40 proc.

Wzrosły również świadczenia pielęgnacyjne – zdaniem minister Rafalskiej – o 383 zł w ostatnich czterech latach. Z danych ministerstwa wynika, że w 2015 r. wynosiły one 1,2 tys. zł, w 2018 r. osiągnęły 1477 zł, a w 2019 r. będzie to 1583 zł. Szefowa resortu dodała, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego powiązana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia i podlega corocznej waloryzacji.

Kolejny wzrost można zauważyć w kwocie specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. W listopadzie ubiegłego roku oba wzrosły o 100 zł (ok. 20 proc.) – do 620 zł.

Jak przypomniała Rafalska, w 2015 r. rodzic lub opiekun osoby niepełnosprawnej mógł liczyć na świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1200 zł miesięcznie, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne – 438 zł miesięcznie, zasiłek rodzinny – 118 zł, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 100 zł miesięcznie. Dziecko otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie. Razem – 2009 zł miesięcznie.

Z kolei w 2019 r. rodzicowi przysługuje świadczenie pielęgnacyjne 1583 zł miesięcznie, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne – 561 zł miesięcznie, zasiłek rodzinny – 124 zł miesięcznie, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 110 zł miesięcznie, świadczenie wychowawcze (+Rodzina 500+) – 500 zł miesięcznie. Na uczące się dziecko przysługuje także świadczenie "Dobry start", czyli jednorazowo 300 zł, co daje 25 zł miesięcznie. Dla dziecka – zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 184,42 zł miesięcznie.

"Razem daje to 3087,42 zł miesięcznie, a różnica pomiędzy latami 2019 a 2015 wynosi więc 1078,42 zł" – wyliczyła Elżbieta Rafalska.

>>> Czytaj też: IAS: Kolejne 1,5 mln złotych trafiło do Budżetu Państwa