Węglokoks, w przeszłości wyspecjalizowany przede wszystkim w eksporcie polskiego węgla, obecnie skupia wokół siebie grupę firm z branż górniczej, energetycznej, hutniczej i logistycznej. Firma jest wiodącym akcjonariuszem Polskiej Grupy Górniczej, ma też własną kopalnię Bobrek-Piekary, będącą w strukturze firmy Węglokoks Kraj. Częścią grupy są też m.in. huty Łabędy i Pokój.

Jak podała w piątek spółka, w nowym zarządzie Węglokoksu, który rozpocznie pracę 1 czerwca, będą także Lechosław Rojewski (wiceprezes ds. finansowych), Jakub Łosoś-Czernicki (wiceprezes ds. grupy kapitałowej) oraz Sławomir Brzeziński (wiceprezes ds. handlowych).

Dotychczasowy wiceprezes ds. grupy kapitałowej Krzysztof Mikuła, podobnie jak ustępujący prezes Sławomir Obidziński, nie brał udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dr Tomasz Heryszek w latach 2016–2019 był wiceprezesem Węglokoksu ds. handlowych, szefował też radzie nadzorczej spółki Inter Balt w Gdańsku. Jest członkiem Społecznej Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, należy do Polskiego Towarzystwa Marketingu Naukowego w Poznaniu. Działalność biznesową łączy z pracą akademicką - wykłada m.in. na wydziałach: prawa i administracji oraz nauk społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Współpracował również z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu.

Heryszek ma ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy w zarządach i radach nadzorczych spółek i organizacji gospodarczych. Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 2005 roku obronił rozprawę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych.

Nowy wiceprezes ds. grupy kapitałowej Jakub Łosoś-Czernicki to obecny szef należącej do Węglokoksu Huty Pokój. Jest adwokatem i radcą prawnym, był m.in. wiceprezesem spółek i członkiem rad nadzorczych firm z grupy Węglokoksu oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie. Należał do współpracowników prof. Zyty Gilowskiej, doradzał Solidarności. Jest ekspertem instytutów naukowo-gospodarczych.

Sławomir Brzeziński, który będzie pełnił funkcję wiceprezesa ds. handlowych, to absolwent studiów MBA WSB/Franklin University oraz Uniwersytetu Opolskiego. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menadżerskich w międzynarodowych korporacjach (Marsh, AON), związanych z zarządzaniem ryzykiem i ubezpieczeniami. Był też wiceprezesem Zakładów Azotowych Kędzierzyn z Grupy Azoty, zasiadał w radzie nadzorczej spółki PDH Polska–Polimery Police, powołanej do budowy instalacji produkcji polipropylenu w Policach.

Lechosław Rojewski, który będzie wiceprezesem Węglokoksu ds. finansowych, to absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ma doświadczenie w restrukturyzacji firm, optymalizacji procesów finansowo-księgowych, w planowaniu i budżetowaniu, zarządzaniu przepływami finansowymi oraz ograniczaniu ryzyka kursowego. Zajmował się wdrażaniem zintegrowanych systemów informatycznych.(PAP)

autor: Marek Błoński