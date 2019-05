Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Grupa R22 przejmuje kolejne rumuńskie spółki i umacnia się na pozycji lidera rumuńskiego rynku hostingu i domen, podała spółka. R22 za łączną kwotę 4,2 mln euro przejmuje trzy podmioty obsługujące łącznie ponad 20 tys. klientów.



Dzięki transakcji R22 jest zdecydowanym liderem, z prawie 25 proc. udziałem w lokalnym rynku. Transakcje zostaną sfinansowane kredytem bankowym, podano także.



Przejmowane spółki działają pod markami TLH (Top Level Hosting), HostVision i Rohost, osiągają prawie 1,8 mln euro przychodów rocznie, co daje im razem około 8% udziału w rynku. Firmy obsługują ponad 20 tys. klientów i 60 tys. domen.



"Kontynuujemy ekspansję zagraniczną i budowę pozycji lidera rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Pracujemy nad transakcjami w kolejnych krajach regionu, które pozwolą nam osiągnąć ten cel w ciągu dwóch lat. Celujemy w rozwijające się gospodarki, gdzie mamy szansę zarówno na wzrost organiczny, jak i konsolidację rynku" - powiedział prezes R22 Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.



Przejęte firmy oferują usługi hostingowe, sprzedaż i utrzymanie domen, serwery dedykowane, certyfikaty SSL oraz inne usługi dodatkowe. Spółki te są w dobrej kondycji finansowej, generują zyski na poziomie netto i posiadają dużą, zdywersyfikowaną bazę klientów. Transakcje zostaną sfinansowane środkami z kredytu bankowego, czytamy dalej.



"Nasze dotychczasowe akwizycje na rumuńskim rynku w połowie finansujemy kredytem bankowym, który jest uzupełniony o finansowanie z PFR TFI oraz środki własne. Równolegle, od kliku miesięcy, pracujemy nad organicznym pozyskiwaniem klientów, optymalizacją oferty oraz wzajemną wymianą doświadczeń w rumuńskich spółkach. Przejmujemy rosnące, dobrze funkcjonujące podmioty, co pozwala generować synergie przychodowe i kosztowe" - dodał Dwernicki.



Projekt konsolidacji rynków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej stanowi powtórzenie działań grupy na polskim rynku hostingu i domen, gdzie silna pozycja w TOP3 największych graczy została zdobyta dzięki akwizycji i połączeniu w jeden organizm kilku mniejszych podmiotów.



Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.



(ISBnews)