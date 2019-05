Grupa WP nadal szuka odpowiedniego celu do przejęcia za granicą



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Wirtualna Polska Holding nadal jest zainteresowana realizacją akwizycji za granicą, szczególnie w segmencie e-commerce, nie wyklucza także przejęć na rynku krajowym w segmencie mediowym, poinformował prezes Jacek Świderski.

"Właśnie wróciłem ze spotkania z jednego z krajów z nami sąsiadujących w sprawie ewentualnego przejęcia. Cały czas działamy. Mamy świadomość, że ta pierwsza nasza akwizycja musi być dobrze przemyślana, a chcielibyśmy przejąć wicelidera albo lidera na danym rynku. Jesteśmy pod tym względem bardzo selektywni. Chcemy dokonać akwizycji, ale przy obecnej koniunkturze trzeba przyznać, że wyceny są bardzo wysokie" - powiedział Świderski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że spółka widzi pewne synergie w e-commerce, które mogą sprzyjać udanej transakcji za granicą. "W tej chwili trwa swoisty wyścig na tym rynku, aby zająć jak największe 'terytorium'" - dodał.

Świderski nie wyklucza także przejęć na krajowym rynku mediowym. "Mogą się zdarzyć jakieś pojedyncze przejęcia w tym segmencie, ale musimy przyznać, że niewiele jest już podmiotów, którymi możemy być zainteresowani" - powiedział prezes.

Spółka nie planuje natomiast kolejnych akwizycji w segmencie turystycznym, szczególnie off-line'owym.

"Nasza sieć stacjonarna to 400 placówek, a np. TUI ma ich ok. 350. Nie planujemy zwiększenia tej sieci, ani nie mamy apetytów do dalszych zakupów sieci off-linowych" - dodał prezes.

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych. Według badania Gemius/PBI w grudniu 2017 z produktów internetowych WP korzystało 20,8 mln Polaków. Grupa jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz eHoliday (turystyka), a także Money.pl, TotalMoney.pl oraz Finansowysupermarket.pl (usługi finansowe).

(ISBnews)