W poniedziałek w Stalowej Woli (Podkarpackie) została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji firmą Transprojekt Gdański.

Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że droga ekspresowa S74 to ważna trasa łącząca węzły autostradowe w województwie łódzkim z regionem świętokrzyskim i Podkarpaciem. „Ta dokumentacja to etap, który przybliża nas do realizacji S74 i połączenia południowo-wschodniej Polski z jej centralną częścią” – dodał.

Wiceminister zaznaczył, że podpisana w poniedziałek umowa to przygotowanie inwestycji, która będzie finansowana już w nowej perspektywie UE. „Chcemy być przygotowani na nowe rozdanie unijne, na pieniądze, które trafią do Polski po nowym podziale budżetu UE” – powiedział Weber.

Wiceminister życzył wykonawcy dokumentacji, aby cały proces przebiegł sprawnie i bez przeszkód.

Obecna na uroczystości była również wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która mówiła, że podpisana umowa to fundament pod bardzo ważną inwestycję dla mieszkańców woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego. „Droga S74 ma skomunikować nas z drogą ekspresową S19, S12 a przez nie z autostradami A1, A2 i A4” – dodała.

Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że trasa S74 nie łączy wielkich metropolii. „Pokazuje ona politykę tego rządu, że ważny jest rozwój całego kraju, a nie tylko metropolii” – stwierdziła wiceminister i dodała, że ta droga może stać się „autostradą dla przyszłych inwestycji dla regionu”.

Podpisana w poniedziałek umowa zakłada, że wykonawca będzie musiał przygotować dokumentację projektową STEŚ dla ok. 71 km odcinka drogi ekspresowej S74 Opatów – Nisko. Oprócz tego, musi też przygotować materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ją uzyskać.

Planowana droga ekspresowa S74 ma połączyć drogi S12 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego z trasą S19 w okolicach Niska, przebiegać będzie przez województwa podkarpackie, świętokrzyskie i łódzkie.