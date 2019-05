Remont drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce rozpocznie się na skrzyżowaniu z drogą 507 w Pieniężnie, zaś koniec inwestycji zlokalizowano na ul. Gdańskiej w Bartoszycach. Łączna długość rozbudowywanej drogi to blisko 48 km.

W ramach inwestycji droga Pieniężno-Bartoszyce będzie wzmocniona i poszerzona. Zostaną zbudowane nowe chodniki, zatoki autobusowe i postojowe. Przebudowane zostaną także istniejące mosty i przepusty, przy drodze będzie nowe oświetlenie oraz odwodnienie.

Ponieważ z trasy tej korzysta wiele ciężarówek jadących do obwodu kaliningradzkiego, w ramach inwestycji powstaną także dwa stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych.

Koszt inwestycji to 270 mln zł, z czego 228 mln zł to środki europejskie, 10 mln zł to środki z budżetu państwa, a 31 mln zł to pieniądze samorządu województwa. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska